2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Vállalatok Akkumulátorgyár Munkaerőpiac Németország Toborzás, munkaerő-felvétel Trend FM MGYOSZ - Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége

Vendégmunkások nélkül nem megy? Itthon az akkucégek, a németeknél a csökkenő munkakedv miatt ez a kérdés

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Meg kell változtatni a vendégmunkások helyzetét és társadalmi megítélését, ugyanis egyre nagyobb szükség lesz rájuk a jövő európai munkaerőpiacán – erről beszélt a Trend FM hétfői adásában Imre Lőrinc, az Mfor és a Privátbankár újságírója. Idehaza – mások mellett – az akkumulátorcégek munkaerőigénye élezi ki a probléma súlyát, miközben Németországban a részmunkaidő és a betegszabadságok elharapódzása is fontos kérdéseket vetnek fel.

Stratégiai kérdéssé vált a munkaerőpiacon a harmadik országbeli (tehát az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívülről érkező) munkavállalók szerepe. Ennek legfőbb oka a kelet- és közép-európai gazdaságokban fellépő munkaerőhiány, különösen az építőipar, az egészégügy és a feldolgozóipar területén – ez olvasható a Gyáriparosok Országos Szövetségének szakmai anyagában.

A harmadik országbeli munkavállalók társadalmi megítélésének, munkaerőpiaci helyzetének és érdekérvényesítésének javítása kulcskérdés lesz a jövőben. Magyarországon jelentős részben a lassan üzembe álló és százmilliárd forintos kormányzati támogatásokat élvező nagy akkumulátorcégek munkaerőigénye miatt – mondta a Trend FM hétfői adásában Imre Lőrinc, az Mfor és a Privátbankár újságírója.

Európai szinten pedig Friedrich Merz német kancellár szavaira érdemes odafigyelni, aki ismét arról értekezett, hogy túl keveset dolgoznak a németek, emiatt pedig visszaszorítaná a részmunkaidő alkalmazását. Németországban rekordmagas az ezen foglalkoztatási módot választók aránya Európában, miközben egy helyi munkavállaló átlagosan 14,5 napot vesz ki egy évben betegszabadságként. Egy svájci munkás ma már átlagosan 7 százalékkal dolgozik többet egy németnél, a távol-keletiekről nem is beszélve.

A teljes adás itt hallgatható meg. A munkaerőpiaci kihívásokkal kapcsolatos rész 7:50-től kezdődik, előtte pedig a közös európai uniós piac létrehozásáról volt szó.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Újabb neves céggel állapodott meg a 4iG

Új megállapodást jelentett be a vállalat.

Elszánt lépésre készül a Mol a Barátság kőolajvezeték leállása miatt

Elszánt lépésre készül a Mol a Barátság kőolajvezeték leállása miatt

Felszabadítanák a kőolajkészletet.

Új díjat hoz létre az MBH, itt van, kik pályázhatnak rá

Új díjat hoz létre az MBH, itt van, kik pályázhatnak rá

Az ESG terén díjaznak majd.

Oszkó Péter tőkealapja új befektetést jelentett be

Oszkó Péter tőkealapja új befektetést jelentett be

A magyar munkaerőpiac növekvő szereplőjébe.

Százmilliókat érő cég is a NAV árverésén végezte

Százmilliókat érő cég is a NAV árverésén végezte

Az adóhivatal céges árveréseiből válogattunk.

Ezek a magyar javaslatok járulhatnak hozzá az európai gazdaság feltámasztásához

Ezek a magyar javaslatok járulhatnak hozzá az európai gazdaság feltámasztásához

Minél kisebb egy európai uniós tagállam, annál inkább érdeke egy valóban jól működő, üzletileg egységes belső piac kialakítása – ezt mondta egy háttérbeszélgetésen a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) elnöke. Az uniós állam- és kormányfők múlt hét csütörtökön egy belgiumi kastélyban próbáltak megoldásokat találni az Európai Unió versenyképességi problémáira. A mérföldkőnek tekinthető informális EU-csúcson a kontinens legnagyobb munkaadói szervezete által felkarolt magyar javaslatokat is az asztalra tették.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Egy sikeres céges rendezvény több mint jól megválasztott előadók és programok sora: a helyszín, a hangulat és a vendéglátás mind hozzájárul ahhoz, hogy az esemény valóban maradandó élményt nyújtson a résztvevőknek. A budapesti Mystery Hotel különleges atmoszférájával, kifinomult tereivel és professzionális szolgáltatásaival ideális választás konferenciák, tréningek, gálaestek vagy akár kötetlen nyári összejövetelek számára.

Az OTP meglepő területen válik meg kétszáz dolgozójától

Az OTP meglepő területen válik meg kétszáz dolgozójától

A Digitális Divíziót karcsúsítják.

A tokaji városháza

Fine bisztró nyílik Tokajban – milliárdos állami támogatással

Egy korábbi óvodát alakítanak át a belvárosban.

A Shell logója kagylót formál: hallották a vádakat

Tömören reagált a Shell Orbán Viktor vádjaira

Korábban hosszútávú földgázvásárlási szerződést kötött a kormány a nemzetközi energiacéggel.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168