Vergődik a hazai építőipar, de a kormányközeli cégek jól állnak

A NER ugyanis 2024-ben a jelek szerint még nem sokat érzett a visszaesésből. A legnagyobb NER-es vállalatok építőiparon belüli részesedése soha nem látott szintre ugrott – írja a portál.

Az elmúlt években az építőipar hozzájárulása a hazai gazdasághoz kifejezetten jelentős volt. A teljes hazai hozzáadott értékből (ami lényegében az adók és támogatások nélküli GDP) fixen 6 százalék fölött volt a szektor részesedése, amire a rendszerváltás óta nem volt még példa. A közelmúlt gazdasági megtorpanása azonban ezt az ágazatot sem hagyta érintetlenül. Az előző két évben az építőipari termelés értéke már csak az árak emelésének köszönhetően nőtt.

Az előző két évben elfogyott az osztogatásoktól kapott lendület, ráadásul az uniós pénzek is egyre jobban elapadtak, látványosan csökkenni kezdett a kereslet. Az építőipari aranykornak vége, és az ágazat vezető cégeinek beszámolói még inkább ezt erősítik. 2016 óta 2024 volt az első olyan év, amelyben csökkent az ágazat vezető vállalatainak nyeresége.

Az 500 legnagyobb cég együttes adózott nyeresége 606 milliárd forintra rúgott, ami 27 milliárddal, tehát durván 5 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. Ezek persze még mindig szép számok, ám a visszaesés komoly trendfordulót jelez, főleg annak fényében, hogy a megelőző négy évben duplázni tudta profitját a top 500.

A 15 legnagyobb kormány közeli építőcégnél viszont 2024 sem hozott visszaesést. Ezek árbevétele meghaladta az 1840 milliárd forintot, ami több mint 20 százalékos ugrás 2023-hoz képest. A nyereség ugyan kisebb mértékben emelkedett, de a 220 milliárdos profit is meghaladta az egy évvel korábbit.