Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Vállalatok Építőipar

Vergődik a hazai építőipar, de a kormányközeli cégek jól állnak

mfor.hu

Nyolc éve először fordult elő, hogy csökkent a hazai építőipar meghatározó cégeinek összesített nyeresége. Az ötszáz legnagyobb vállalat árbevétele ugyan kismértékben még nőtt, ez azonban kizárólag a kormányközeli cégek gyarapodásának köszönhető – írja a G7.

A NER ugyanis 2024-ben a jelek szerint még nem sokat érzett a visszaesésből. A legnagyobb NER-es vállalatok építőiparon belüli részesedése soha nem látott szintre ugrott – írja a portál.

Az elmúlt években az építőipar hozzájárulása a hazai gazdasághoz kifejezetten jelentős volt. A teljes hazai hozzáadott értékből (ami lényegében az adók és támogatások nélküli GDP) fixen 6 százalék fölött volt a szektor részesedése, amire a rendszerváltás óta nem volt még példa. A közelmúlt gazdasági megtorpanása azonban ezt az ágazatot sem hagyta érintetlenül. Az előző két évben az építőipari termelés értéke már csak az árak emelésének köszönhetően nőtt.

Az előző két évben elfogyott az osztogatásoktól kapott lendület, ráadásul az uniós pénzek is egyre jobban elapadtak, látványosan csökkenni kezdett a kereslet. Az építőipari aranykornak vége, és az ágazat vezető cégeinek beszámolói még inkább ezt erősítik. 2016 óta 2024 volt az első olyan év, amelyben csökkent az ágazat vezető vállalatainak nyeresége.

Az 500 legnagyobb cég együttes adózott nyeresége 606 milliárd forintra rúgott, ami 27 milliárddal, tehát durván 5 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. Ezek persze még mindig szép számok, ám a visszaesés komoly trendfordulót jelez, főleg annak fényében, hogy a megelőző négy évben duplázni tudta profitját a top 500.

A 15 legnagyobb kormány közeli építőcégnél viszont 2024 sem hozott visszaesést. Ezek árbevétele meghaladta az 1840 milliárd forintot, ami több mint 20 százalékos ugrás 2023-hoz képest. A nyereség ugyan kisebb mértékben emelkedett, de a 220 milliárdos profit is meghaladta az egy évvel korábbit.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Pehrsson Christofer

Új tranzakciós igazgatót igazolt a Recorde Alapkezelő

Pehrsson Christofert nevezték ki a posztra. 

Hivatalos: eladják a nagy múltú magyar fociklubot

Hivatalos: eladják a nagy múltú magyar fociklubot

Kétlépcsős pályáztatási eljárásról döntött pénteki ülésén Székesfehérvár közgyűlése és egy munkacsoportot is felállított a testület. A cél – ahogy azt a Videoton FCF átvételekor is megfogalmazta a város – az új tulajdonos megtalálása, aki hosszú távon biztosítja a fehérvári labdarúgóklub stabil működését.

Finn óriáscéggel kötött stratégiai megállapodást a 4iG

Finn óriáscéggel köt stratégiai megállapodást a 4iG

A 4iG csoport stratégiai megállapodásra lép a Nokiával az IP-hozzáférési és DWDM átviteli központi gerinchálózatok modernizálása és egységesítése érdekében – közölte a csoport. 

A Wizz Air után visszavonulót fújt a Ryanair is

A Wizz Air után visszavonulót fújt a Ryanair is

Leépítenek az osztrákoknál.

Új vállalati hitelek jelentek meg az MBH Banknál

Új vállalati hitelek jelentek meg az MBH Banknál

Az MBH Bank az elsők között szerezte meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghirdetett Minősített Vállalati Hitel (MVH) minősítéshez szükséges tanúsítványt. Ennek köszönhetően két minősített terméke, az MBH Vízió Beruházási Minősített Vállalati Hitel és az MBH Beruházási Kölcsön Minősített Vállalati Hitel is elérhetővé vált a hazai vállalkozásoknak. 

Egy koreai cég miatt újra áll a bál Maglódon

Egy koreai cég miatt újra áll a bál Maglódon

A Pest megyei városban évi 12 ezer tonna akkugyári műanyaghulladékot akarnak feldolgozni.

Változás az eMAG felsővezetésében

Októbertől Polgári Balázst nevezték ki az eMAG Magyarország országigazgatójának. Elődje, Daradics Kinga új szakmai kihívásokat vállal az eMAG-on kívül.

17 milliárd – alaposan bevásárolnak Jellinek Dánielék Spanyolországban

17 milliárd – alaposan bevásárolnak Jellinek Dánielék Spanyolországban

524 ingatlan.

Eldugult vécék miatt került gondba az SK komáromi akkugyára

Eldugult vécék miatt került gondba az SK komáromi akkugyára

Szeptember 12-én pénteken nem vették fel a munkát a takarítók az SK komáromi akkugyárában, és a következő napokon sem jelentek meg, a gyárat, és annak vécéit így több napon keresztül senki nem takarította – tudta meg a Telex a cég dolgozóitól.

Magyarkút-Verőce vasúti megállóhely

Büntetőeljárásban keresik a felelőst a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében

Húsz ember utazott péntek reggel azon a Vácról Balassagyarmatra tartó S750-es vonaton, amelynek több kocsija is kisiklott a Verőce melletti megállónál.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168