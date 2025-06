Veszélyben a palackvisszaváltás rendszere – bukja az üzletet a MOHU?

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

2029. január 1-től csak nonprofit cégek végezhetnék a palackvisszaváltást az EU-ban egy uniós rendelet szerint. Az Európai Parlament és az Európai Tanács csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 2025/40 rendelete értelmében más tevékenységet nem is végezhetne a társaság. A követelményeknek egyelőre nem felel meg a Mol százszázalékos tulajdonában álló MOHU – írja a Szabad Európa .

35 évre kapta meg a hulladékpiaci koncessziót a MOHU, de a palackvisszaváltást akár pár éven belül is elbukhatja egy uniós rendelet miatt.

