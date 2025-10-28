3p

Veszélyes időszak kezdődik a boltokban

mfor.hu

A körültekintő vásárlásra hívja fel a fogyasztók figyelmét a karácsonyi időszakban a a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Ne dőljünk be a szezonális akcióknak és kerüljük az impulzusvásárlást!

A karácsony előtti időszakban elérhető árkedvezmények sokak számára jelentenek könnyebbséget és megtakarítást. A fogyasztók az internetet és az üzleteket elárasztó akciókkal azonban csak akkor nyernek, ha azokat a vállalkozások tisztességes keretek között valósítják meg.

Legyünk óvatosak az akciókkal!
Fotó: Pixabay

A Gazdasági Versenyhivatal tapasztalatai szerint a kereskedők számos trükköt alkalmaznak a vásárlási láz kihasználására. Példaként említették, hogy sok esetben jelentős, akár 80-90 százalékos kedvezményeket is hirdetnek, amelyek csak néhány, vagy sokszor nem is elérhető termékekre vonatkoznak. Előfordul, hogy az akciókat direkt alacsony készlettel rendelkező termékekre hirdetik meg vagy sokszor sürgető üzeneteket alkalmaznak, ezzel pszichés nyomást helyezve a vásárlókra.

Ezért a GVH idén is figyelemfelhívó kampányt indít, amelynek részeként a közösségi- illetve videómegosztó oldalain elérhető videósorozattal is segíti a magyar fogyasztókat abban, hogy a vásárlásuk megfontolt döntés eredménye legyen.

A versenyhivatal azt tanácsolja a fogyasztóknak, hogy az akciós termék megvétele előtt gondolják végig, valóban szükségük van-e az adott termékre, lehetőség szerint kerüljék az impulzusvásárlást. A vásárlók nézzenek utána, hogy a leárazott termék ára valóban kedvezményes-e, beleszámítva az esetleges extra költségeket is, mint a kiszállítási díj, valamint, hogy ismerjék meg a kedvezmény biztosításának pontos feltételeit.

Mindezek mellett a GVH azt kérte a fogyasztóktól, hogy vásárlás előtt használjanak ár-összehasonlító oldalakat és applikációkat, mert lehet máshol olcsóbban megkapják az adott terméket. A hivatal azt javasolta, nézzenek utána, hogy korábbi vásárlók elégedettek-e a webáruházzal. Ha csak 5 csillagos értékeléseket látnak, gyanakodjanak, lehet, hogy azokat mesterségesen generálták. Ezen felül a vásárlók nézzenek utána, hogy az – általuk felkeresett – áruháznak van-e ügyfélszolgálata és elérhetősége, ezek hiánya mindig legyen gyanús – hangsúlyozta a GVH, hozzátéve, hogy a fogyasztók vásárlás előtt szánjanak időt az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) fontosabb részeinek megismerésére.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy internetes vásárlásnál a termék átvételét követően a vásárlót 14 napon belül indoklás nélküli elállási jog illeti meg.

A Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt évekhez hasonlóan idén is figyeli a webshopok árfeltüntetési gyakorlatait és amennyiben jogsértések gyanúját észleli megteszi a szükséges intézkedéseket, indokolt esetben vizsgálatot indít.

(MTI)

