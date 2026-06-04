Veszteségbe fordult a bombaformában visszatérő Milák Kristóf cége

A Budapesti Honvéd ügyvezető elnöke, Gergely István azt mondta a világklasszis úszó teljesítményéről és franciaországi szerepléséről, hogy Milák Kristófot nem kell értelmezni, esélyeket latolgatni vele kapcsolatban teljesen felesleges, csak élvezni kell, ahogy úszik, mert nyilvánvaló, hogy egy zseniről van szó.

„Milák Kristóf egy olyan talentum, aki eddig talán még nem született az egész földkerekségen. Az edzésmunkája, a hozzáállása, a tehetsége és az adottságai senki mással össze nem vethetők – jelentette ki a sportvezető az InfoRádióban.

Hozzátette: „Milák Kristóf példája azt mutatja, vannak olyan világklasszis sportolók, akik időnként eltűnnek, majd újra feltűnnek és nyerni tudnak”.

Ugyanakkor amennyire újra remek formába lendült az úszómedenclóében, annyira nem mutat jó formát vállalkozása, az Athlete and Marketing Kft. 2025-ös éve – legalábbis ez derül ki a vállalkozás beszámolójából.

Milák Kristóf hatalmas formában tért vissza a medencébe

Fotó: Facebook/Magyar Úszószövetség

Ugyanis a 2019-ben alapított cég nettó forgalma a korábbi - külföldi és belföldi bevételekből eredő - 78,1 millió forint után a töredékére, mindössze 4,4 millió forintra zsugorodott, és kizárólag belföldi bevételből származott. Ez a társaság elmúlt hat évének leggyengébb forgalma.

(Bár ne feledjük, hogy 2024-ben Milák Kristóf a párizsi olimpiáról 94 270 000 forintot hozhatott haza persze azzal a dicsőséggel együtt, hogy a magyar úszósport történetében, Egerszegi Krisztina és Darnyi Tamás után ő a harmadik, aki két különböző olimpián is aranyérmet tudott nyerni).

Tehát minden bizonnyal az úszó kihagyásának, s a 2025-ös év gyenge forgalmának köszönhető, hogy a cég 2024-ben elért 57,6 millió forintos nyeresége 19,6 millió forintos veszteségbe fordult. Erre sem volt még példa az elmúlt évek alatt, hogy negatív eredménnyel zárja az évet Milák cége.

A gyenge év meglátszik a saját tőke nagyságán is, ami 78,3 millióról 58,6 millióra zsugorodott. A cég beszámolója arra is kitér, hogy a korábbi 6,8 milliós árfolyamnyereség helyett most 10 milliós árfolyamveszteséget is elszenvedett a vállalkozás. A kiegészítő melléklet szerint az úszó pénzének jelentős részét egyébként euró- és dollárszámlán tartja, forintszámláján pedig a felére csökkentek a befektetései.

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Itt a hatalmas visszatérés

Az, hogy így alakult az úszófenomén cégének tavalyi éve, nincs mit csodálkozni – ugyanis Milák 2025-ös sportteljesítménye sem volt a csúcson, hiszen közel két év kihagyás után tért vissza idén áprilisban a medencébe. Január óta készült a megmérettetésekre, és a tavaszi soproni Országos Bajnokság után a Mare Nostrum-sorozat első állomásain is magabiztosan nyert.

Ezt megelőzően Milák Kristóf 2024 júniusában a párizsi olimpián 200 méter pillangón címvédőként és világcsúcstartóként ezüstérmet nyert, 100-on ugyanakkor aranyérmet vehetett át. Ezek után:

2025 februárjában az úszótól szokatlan módon egy podcastban arról beszélt, hogy bocsánatot kér mindazoktól, akiket megbántott

2025 áprilisában Milákra az uszodában talált rá a szerelem egy ismert úszónő személyében, ám a kapcsolatnak már vége. Az Országos Bajnokságon azon a távon (100 méteres pillangó) maradt alul Kós Huberttel szemben, amelyiken olimpiai bajnok lett Párizsban. Igaz, 200 méteres pillangón ő győzött, de elmaradt a legjobb idejétől

2025 júniusában ígérete ellenére kihagyta a szingapúri világbajnokságot, ahol Maxime Grousset megdöntötte a magyar úszó Európa-csúcsát a 100 méteres pillangóúszás világbajnoki döntőjében

2025 decemberében Schmidt Ádámnak – akire pótapjaként tekint –, azt mondta, hogy ott szeretne lenni a Los Angeles-i Olimpián.

2026-ban pedig valóban visszatért, és formája ismét világklasszis formát idéz. Ha ez így marad, minden bizonnyal vállalkozásának számai is szépen alakulnak majd idén.