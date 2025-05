Vezércsere a Graphisoft Parknál

A Klasszis Klub Live 5. évfolyamának 72. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Kapcsolódó cikk Bojár Gábor: Maradj csak és rombold belülről az EU-t! – mondja Putyin Orbán Viktornak A Klasszis Klub Live 5. évfolyamának 72. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

A közlemény szerint Kocsány János 30 éves vezetése alatt a Graphisoft Park a jogelőd szoftvervállalkozás néhány fős részlégéből a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, folyamatosan profitábilis vállalattá vált, irodaépületei több mint száz, elsősorban kutatás-fejlesztési tevékenységet végző hazai és nemzetközi kis- és nagyvállalatnak ad otthont, egyebek között a Microsoft, az SAP és a Servier is Budapest legzöldebb irodaparkjában bérel irodát.

Bognár Tünde a CBRE Investment Management egyik páneurópai ingatlanalapjának portfolió menedzsment csapatából érkezik a vállalathoz. Közel 20 éves szakmai karrierje során főként nemzetközi ingatlan vállalatoknál dolgozott, 2017 óta tagja a RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) nemzetközi ingatlanszakmai szervezetnek.

A posztot július elsejétől Bognár Tünde tölti be, miután a vállalatot 30 éve irányító Kocsány János nyugdíjba vonul – közölte az igazgatótanács döntése alapján a társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján kedden.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!