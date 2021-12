Vezető hitelközvetítőt vásárolt fel a Duna House

MagyarBrands: kiváló fogyasztói márka lett a Dressa

Évek óta az látszik, hogy a magyar fogyasztók egyre szívesebben vásárolnak hazai termékeket. Ezt a tendenciát hivatott erősíteni a MagyarBrands program is, amely díj idei kitüntetettjei között immár a száz százalékban magyar tulajdonú Dressa webáruház és divatmárka is megtalálható. Mint azt Csányi Zoltán ügyvezető igazgató elmondta: a környezettudatosság mellett arra is törekednek, hogy a Dressa teljes portfóliója belföldön készüljön, ami azért hosszú folyamat.