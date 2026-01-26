2p

Vezetőcsere a Rábánál

A Rába ma rendkívüli tájékoztatásban közölte, hogy február elejétől Szabó Tamás tölti be a válalat vezérigazgatói posztját. A 4iG által kezdeményezett rendkívüli közgyűlésen sorcseréről döntöttek az igazgatóságban.

A Rába ma bejelentette, hogy 2026. január 31. napjával Hetzmann Béla Rábában betöltött vezérigazgatói tisztsége megszűnik.

2026. február 1.-jétől a Rába vezérigazgatói pozícióját a Rába igazgatóságának tagja, Szabó Tamás tölti be. 

Szabó Tamás tulajdonában nincs Rába részvény.

A bejelentés előzménye, hogy a mai napon rendkívüli közgyűlést tartott a Rába a többségi tulajdonos, a 4iG SDT EGY Zrt. kezdeményezésére. A határozatokról szóló közleményből kiderült, hogy a társaság igazgatóságának jelenlegi elnöke, Hetzmann Béla és az igazgatóság tagjai, Lang-Péli Éva, Csüllög Nóra, Majoros Csaba, Mráz Dániel Emánuel, Szász Károly Péter és Szabó-Szombati Tibor István igazgatósági elnöki és tagi tisztségükből történő visszahívásukról döntöttek.

Munkaerőpiaci változások történtek a Rábánál
Fotó: MTI

Ezzel párhuzamosan új igazgatósági elnököt választottak: Sárhegyi István határozatlan időtartamra kapott megbízást, a társaság alapszabályában rögzített cégjegyzési jogosultsággal. Új igazgatósági tagként többek között Sántha Gergely, Földi Orsolya, Szabó Tamás és Várnai Balázs is megbízást kapott, 

míg Hetzmann Béla igazgatósági tagként visszakerült a testületbe.

A felügyelőbizottság (és az auditbizottság) oldalán is személycserék történtek: a közgyűlés több tisztségviselőt visszahívott, majd Pafféri Zoltán Lajost új felügyelőbizottsági elnöknek (egyben auditbizottsági tagnak) választotta. Új tagként Vezekényi Csaba és Tóthné Rózsa Ildikó is megbízást kapott.

A közgyűlés felhatalmazta az igazgatóságot saját részvény megszerzésére több lehetséges cél érdekében: akvizíciós ellenérték biztosítása, tőkeszerkezet-optimalizálás (akár részvénybevonás), részvényalapú ösztönzési programok, illetve részvényjellegű/hibrid finanszírozási konstrukciók kialakítása.

