Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Vezetőcsere: feketeöves médiapiaci szakember a Shopfully élén

mfor.hu

Az eddigi ügyvezető ezentúl saját digitális ügynökségét építi tovább.

Zsatkulák István, a Shopfully hazai ügyvezetője távozik pozíciójából, és a jövőben az általa alapított digitális ügynökség építésére fókuszál. A Shopfully-t  2026. februártól Fekete János értékesítési igazgató vette át. Zsatkulák István meghatározó szerepet játszott a cég– korábban Offerista – hazai piacának fejlesztésében.

Új vezető, újult erő és sok tapasztalat
Fotó: Shopfully

Évtizedes médiatapasztalat

Az új magyarországi vezető, Fekete János, több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkező digitális médiapiaci szakember. Pályafutása során a magyar televíziós és online médiapiac meghatározó szereplőinél – többek között a Magyar Televíziónál, az RTL Klubnál és a TV2-nél – dolgozott. Szakmai karrierje során újmédiás, értékesítési és üzletfejlesztési területeken szerzett átfogó tapasztalatot, majd vezető kiadók online portfólióinak fejlesztését és üzleti működését támogatta. Kompetenciái kiterjednek a digitális tartalom- és bevételmodellek kialakítására, médiaportfóliók üzleti menedzsmentjére, valamint ad-tech megoldások és új reklámformátumok bevezetésére.

Boltba terelnek

Fekete János célja, hogy tovább erősítse a Shopfully szerepét a kiskereskedelmi kommunikáció digitális átalakulásában, különös tekintettel az üzletláncok reklámújságjainak digitális átállására, valamint a boltba terelést (drive-to-store) támogató megoldások fejlesztésére és piaci elterjesztésére.

A Shopfully Európa vezető drive-to-store megoldásszállítója, amely a kiskereskedelmi márkákat és vállalkozásokat támogatja abban, hogy az online böngészést fizikai bolti vásárlássá alakítsák. A márka korábban Offerista néven volt ismert Németországban, Ausztriában és a közép-kelet-európai régióban. A Shopfully ma 28 országban van jelen, több mint 450 fős szakértői csapattal, több mint 500 kiskereskedővel és márkával dolgozik együtt.

Így válthatnak ma a cégek Magyarországon: lehetőségek a zöld átállásra

2023 végén elfogadták, majd 2024 elején életbe lépett a magyarországi ESG törvény, ami után felállt a hazai vállalkozások zöld átállását segítő ökoszisztéma. Az egyes intézmények már épp elosztották egymás között a feladatköröket, amikor mindenkit sokkolt az Európai Unió Omnibus I-es csomagja. A Klasszis Fenntarthatóság 2026 konferencián jártunk, ahol a hazai cégek lehetőségeiről, ESG-érettségéről és egy új vállalati kategória születéséről volt szó.

A Janaf visszaszólt a Molnak

A horvát csővezetékes vállalat áll elébe bármilyen jogi fórumon való vitának.

A MÁV vezérigazgatója nem babonás – átadta az új peront a Keletiben

Elkészült a Budapest-Belgrád vasútvonal közelgő megnyitásához kapcsolódó első megemelt, akadálymentes peron a Keleti-pályaudvaron, épp a 13-as vágánynál, éppen péntek 13-án.

Ezzel a feltétellel maradna Magyarországon a Spar

A különadó és az árréskorlátozás sokba kerül a cégnek.

Brüsszelben panaszolta be a Mol a Janafot

Ismét feljelentette a horvát nyersolajszállító csővezeték üzemeltetőjét (JANAF) a Mol és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál, ezúttal „visszaélésszerű árképzési gyakorlata” miatt.

Pörög a hitelezés, de az adók nagyon viszik a pénzt az Ersténél

Lendületesen bővült tavaly a hitelezés az Erste Banknál, a működési kiadások viszont gyorsabban nőnek, mint a bevételek. Az adóterhek az idén tovább fokozódnak, hangzott el a bank csütörtöki sajtóeseményén.

Kezd magára találni az RTL

Közzétette éves jelentését a médiavállalat.

Brutális adóterhek alatt nyög a magyar bankszektor – itt vannak a friss számok

Csökkenő nyereség és több mint száz megszűnő fiók, de növekvő hitelezés és betétállomány – ilyen volt a bankok 2025-ös éve. 

A legsikeresebb magyar kézilabdacsapat a hazai biztosításközvetítői piac legnagyobb szereplőjével, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.-vel folytatja a stratégiai partnerségét, emellett új megállapodást köt a legnagyobb magyar tulajdonban lévő biztosítótársasággal, a CIG Pannónia Biztosítókkal.

Az NNG Kft. 8 milliárd forintot fektet be navigációs megoldásába

A magyar szoftverfejlesztő mesterséges intelligenciával támogatott terméket fejleszt.

