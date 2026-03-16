Vezetőcsere: feketeöves médiapiaci szakember a Shopfully élén

Zsatkulák István, a Shopfully hazai ügyvezetője távozik pozíciójából, és a jövőben az általa alapított digitális ügynökség építésére fókuszál. A Shopfully-t 2026. februártól Fekete János értékesítési igazgató vette át. Zsatkulák István meghatározó szerepet játszott a cég– korábban Offerista – hazai piacának fejlesztésében.

Új vezető, újult erő és sok tapasztalat

Évtizedes médiatapasztalat

Az új magyarországi vezető, Fekete János, több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkező digitális médiapiaci szakember. Pályafutása során a magyar televíziós és online médiapiac meghatározó szereplőinél – többek között a Magyar Televíziónál, az RTL Klubnál és a TV2-nél – dolgozott. Szakmai karrierje során újmédiás, értékesítési és üzletfejlesztési területeken szerzett átfogó tapasztalatot, majd vezető kiadók online portfólióinak fejlesztését és üzleti működését támogatta. Kompetenciái kiterjednek a digitális tartalom- és bevételmodellek kialakítására, médiaportfóliók üzleti menedzsmentjére, valamint ad-tech megoldások és új reklámformátumok bevezetésére.

Boltba terelnek

Fekete János célja, hogy tovább erősítse a Shopfully szerepét a kiskereskedelmi kommunikáció digitális átalakulásában, különös tekintettel az üzletláncok reklámújságjainak digitális átállására, valamint a boltba terelést (drive-to-store) támogató megoldások fejlesztésére és piaci elterjesztésére.

A Shopfully Európa vezető drive-to-store megoldásszállítója, amely a kiskereskedelmi márkákat és vállalkozásokat támogatja abban, hogy az online böngészést fizikai bolti vásárlássá alakítsák. A márka korábban Offerista néven volt ismert Németországban, Ausztriában és a közép-kelet-európai régióban. A Shopfully ma 28 országban van jelen, több mint 450 fős szakértői csapattal, több mint 500 kiskereskedővel és márkával dolgozik együtt.