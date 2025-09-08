Vezetőváltás történt a MET-csoport élén

Az elmúlt évek dinamikus növekedése lehetővé tette a MET Csoport számára, hogy első számú vezetői szinten is fontos változást hajtson végre, amelynek célja az üzleti teljesítmény további erősítése, az ügyfélkör bővítése és a terjeszkedési tervek felgyorsítása.

A MET üdvözli a cégcsoport élén Huibert Vigevenót, a nemzetközi energiaipar egyik kiemelkedő szakemberét, aki 30 éves sikeres Shell-karrier után csatlakozik a vállalathoz csoportszintű vezérigazgatóként.

Huibert Vigeveno jelentős tapasztalattal rendelkezik komplex szervezetek irányításában. Legutóbb a Shell globális Vezető Testületének (Executive Committee) tagjaként, valamint a Downstream – Megújulók és Energetikai Megoldások – üzletág igazgatójaként dolgozott, ahol üzletágon és földrajzi területeken átívelő ügyfélérték-ajánlatot alakított ki, és több mint 30 ezer fős szervezetet vezetett. Ezt megelőzően a Shell kínai leányvállalatának volt Igazgatósági elnöke, és sikeresen irányította a Shell 53 milliárd dolláros BG Group-felvásárlásának integrációját, amelyet követően a cég átmeneti vezérigazgatójaként tevékenykedett. Huibert Vigeveno a KBR igazgatósági tagja – amely vállalat globális technológiai és mérnöki megoldásokat kínál, és a New York-i Értéktőzsdén jegyzik –, ahol non-executive igazgatóként tevékenykedik.

Lakatos Benjamin, a MET Csoport irányító tulajdonosa és jelenlegi csoportszintű vezérigazgatója megtartja Igazgatósági elnöki pozícióját, és a hosszú távú jövőkép és növekedési stratégia alakítására összpontosít majd.

„Huibert Vigeveno kivételes vezetői képessége, stratégiai szemlélete és operatív tapasztalata új szintre emeli a MET Csoport jövőbeli terveit” – mondta Lakatos Benjamin. „Biztos vagyok benne, hogy Huibert kinevezése tovább erősíti a MET Csoport nemzetközi pozícióját, miközben hűek maradunk független, vállalkozói gyökereinkhez.”