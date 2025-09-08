Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Vezetőváltás történt a MET-csoport élén

Huibert Vigeveno lesz a vállalat új csoportszintű vezérigazgatója, Lakatos Benjamin az Igazgatóság elnökeként folytatja.

Az elmúlt évek dinamikus növekedése lehetővé tette a MET Csoport számára, hogy első számú vezetői szinten is fontos változást hajtson végre, amelynek célja az üzleti teljesítmény további erősítése, az ügyfélkör bővítése és a terjeszkedési tervek felgyorsítása.

A MET üdvözli a cégcsoport élén Huibert Vigevenót, a nemzetközi energiaipar egyik kiemelkedő szakemberét, aki 30 éves sikeres Shell-karrier után csatlakozik a vállalathoz csoportszintű vezérigazgatóként.

Huibert Vigeveno jelentős tapasztalattal rendelkezik komplex szervezetek irányításában. Legutóbb a Shell globális Vezető Testületének (Executive Committee) tagjaként, valamint a Downstream – Megújulók és Energetikai Megoldások – üzletág igazgatójaként dolgozott, ahol üzletágon és földrajzi területeken átívelő ügyfélérték-ajánlatot alakított ki, és több mint 30 ezer fős szervezetet vezetett. Ezt megelőzően a Shell kínai leányvállalatának volt Igazgatósági elnöke, és sikeresen irányította a Shell 53 milliárd dolláros BG Group-felvásárlásának integrációját, amelyet követően a cég átmeneti vezérigazgatójaként tevékenykedett. Huibert Vigeveno a KBR igazgatósági tagja – amely vállalat globális technológiai és mérnöki megoldásokat kínál, és a New York-i Értéktőzsdén jegyzik –, ahol non-executive igazgatóként tevékenykedik.

Lakatos Benjamin, a MET Csoport irányító tulajdonosa és jelenlegi csoportszintű vezérigazgatója megtartja Igazgatósági elnöki pozícióját, és a hosszú távú jövőkép és növekedési stratégia alakítására összpontosít majd.

„Huibert Vigeveno kivételes vezetői képessége, stratégiai szemlélete és operatív tapasztalata új szintre emeli a MET Csoport jövőbeli terveit” – mondta Lakatos Benjamin. „Biztos vagyok benne, hogy Huibert kinevezése tovább erősíti a MET Csoport nemzetközi pozícióját, miközben hűek maradunk független, vállalkozói gyökereinkhez.”

Ősszel megkezdődik a Packeta Z-BOX automaták integrálása a FOXPOST hálózatába. Az első szakasz szeptember 8-án indul: ettől a naptól a FOXPOST hálózatában kétféle automata lesz elérhető. A már ismert érintőképernyős készülékek FOXPOST A-BOX néven működnek tovább, emellett megjelennek a Packeta rendszeréből ismert, gombos kezelőpanelű automaták, FOXPOST Z-BOX néven.

Az OLED kijelzős plasztikon felvillannak a rakéta ablakai fizetéskor, így a gyerekek játékosan tanulhatják meg a digitális pénzhasználatot. Az Erste és a Visa, a világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója együttműködésében egy különleges limitált bankkártya jelent meg a bank kínálatában, így a gyerekek játékosan tanulhatják meg a digitális pénzhasználatot – derült ki a szerdai közös sajtótájékoztatójukon. Az Erste felmérése szerint a szülők  többsége fontosnak tartja, hogy már kisgyermekkorban beszéljenek a pénzügyekről. A bank a tavaly kiadott edukációs mesekönyv, a Cserebere az erdőben mellett az idén a gyerekek nyelvén megfogalmazott kisokossal is segít a szülőknek. 

A 4iG megvásárolja a Rábát. 

Megugrott a Széchenyi Kártya igénylések száma a tavaly augusztusi adatokhoz képest

A Starschema-exit után: mit keres egy angyalbefektető?

A Klasszis Podcastban Csillag Péter, a Starschema társalapítója, egykori vezetője, a HUNBAN (Hungarian Business Angel Network) jelenlegi elnöke volt a beszélgetőpartnerünk.

A fantasztikus európai labdarúgószezont követően a Lidl a 2025/26-os idényben is folytatja együttműködését az UEFA Európa-ligával és az UEFA Konferencia-ligával hivatalos partnerként. A Lidl kezdeményezései az idei szezonban több ezer embert értek el.

Nagy bejelentés a Szerencsejáték Zrt.-től: sokat fizet az új kaparós sorsjegy

Akár 50-szeres nyeremény is elérhető a Szerencsejáték Zrt. vadonatúj, szimbólum keresős sorsjegycsaládjával. A legszerencsésebb így akár 150 millió forintot is nyerhet az egyedi, neonszínű festékbevonat lekaparása után. 

750 millió forintott adott az állam 750 munkahelyre

Új beruházást jelentett be a Bonduelle.

A gazdasági teljesítmény gyenge, az ATM-ek csak viszik a pénzt, miközben alig lesz rajtuk tranzakció, az Otthon Start viszont tarolni fog a hitelpiacon – hangzott el a K&H Bank féléves eredményeit ismertető sajtótájékoztatón. 

Nagy a baj: Magyarországon is elbocsátásra készül a nagy autóipari beszállító

Átszervezi a magyar tevékenységet a Thyssenkrupp Automotive Technology. 

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

Rakéta jelenik meg fizetéskor.

