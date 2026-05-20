Visszadobta a Duna Médiaszolgáltató vezérének éves beszámolóját a Közszolgálati Testület

Korábban sosem történt ilyen.

A Telex értesülése szerint két igen, három nem és öt tartózkodás mellett nem fogadta el a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. nevű közmédiacég vezérigazgatójának éves beszámolóját a cég tulajdonosi jogait gyakorló Közszolgálati Közalapítvány Közszolgálati Testülete.

Ez azért jelentős, mert a beszámoló arról szól, hogy a médiaszolgáltató eleget tett-e e törvényben megfogalmazott elvárásoknak a közszolgálati médiaszolgáltatás céljaira és alapvető elveire vonatkozóan. A lap szerint korábban soha nem fordult még elő, hogy a vezérigazgató beszámolóját nem fogadták el.

Mint írták, a Duna Médiaszolgáltató a közszolgálati tévé- és rádióadókat, illetve az MTI-t magában foglaló közszolgálati médiaszolgáltató cég, amelynek mint megrendelőnek a közmédia másik entitása, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) legyártja a közszolgálati műsorokat. A Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója 2022. augusztus 15. óta Altorjai Anita, aki Dobos Menyhértet váltotta a poszton.

A beszámoló elutasítása után a következő lépés az lehet, ha kezdeményezik Altorjai Anita, a közmédia vezérigazgatójának leváltását. Erről viszont a Telex értesülései szerint csak a következő ülésen döntenek, mert a testület tagjai szerint úgy etikus, ha először személyesen találkoznak Altorjaival. A portál szerint a Közszolgálati Testület június elejére szervezné meg ezt a találkozót.

 

A globális gazdasági bizonytalanság és a beruházási aktivitás megtorpanása közepette Magyarország gazdasági jövője a hazai kkv-szektor kezében van. Mivel a kis- és középvállalkozások adják a hazai foglalkoztatás több mint 70 százalékát és a GDP jelentős részét, megerősítésük nem csupán opció, hanem a gazdasági élénkítés alapfeltétele. Az MGFÜ legújabb programja most a legígéretesebb cégeket célozza meg, hogy valódi „nemzeti bajnokokká” válhassanak.

