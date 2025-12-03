Visszaesett a BYD pátyi gyára: a dolgozók száma is csökkent

A hvg.hu cikke szerint visszaesett a BYD Smart Device Hungary Kft. árbevétele: a pátyi gyár 2024-ben 708,9 millió eurós forgalmat ért el, szemben az előző évi 1,243 milliárd euróval, míg a cég adózott eredménye 11,8 millió euróról 9,7 millió euróra csökkent.

A portál emlékeztetett, az üzem kalandos tulajdonosváltásokon van túl, még 2019-ben került a kínai BYD-hoz, miután a szintén kínai Huawei elleni amerikai szankciók miatt az amerikai tulajdonú Flex bezárta pátyi üzemét. A Huawei akkor azt közölte, hogy a BYD ugyanazokat a távközlési hálózati és informatikai berendezéseket – mikrohullámú és adatátviteli antennákat, bázisállomásokat, switcheket, szervereket – gyártja majd tovább, amelyeket korábban is itt szereltek össze.

Kapcsolódó cikk „Még takarító- és büfészolgáltatóként is nehéz bekerülni a BYD-hoz” – Klasszis Podcast Európai fellépés készülődik.

Összeszerelőüzem

A beszámoló alapján úgy tűnik, hogy a gyár lényegében tranzitállomás a kínai beszállítók és az európai vevők között. A 708,9 millió eurós árbevételből 708,8 millió euró export, ezen belül 691,6 millió euró az Európai Unió országaiba irányuló értékesítés, a belföldi forgalom mindössze 95 890 euró.

A cikk hozzátette, beszerzési oldalon még koncentráltabb a kép: az eladott áruk 594,3 millió eurós beszerzési értékéből 578,4 millió euró harmadik országból érkezett. A kapcsolt vállalkozások között több kínai BYD-leányvállalat is beszállítóként jelenik meg, őket fedheti a harmadik ország. A szolgáltatás-beszerzéseknél ugyan nagyobb az uniós arány, de a volumen ott is eltörpül az árubeszerzés mellett. A kínai cég pátyi leánya így tipikus összeszerelő- és logisztikai üzemnek tűnik: az alkatrészeket, modulokat döntően Kínából hozzák be, majd azokat részben helyben szerelik össze.

A hvg.hu végül hozzátette, a statisztikai létszám 2023-ban 173 fő volt, tavaly viszont már csak 153 fő. A bérköltség 2,96 millió euróról 2,76 millió euróra csökkent.