2p
Vállalatok BYD Céges beszámolók

Visszaesett a BYD pátyi gyára: a dolgozók száma is csökkent

mfor.hu

A határidő lejárta után adta le mérlegét az üzemeltető.

A hvg.hu cikke szerint visszaesett a BYD Smart Device Hungary Kft. árbevétele: a pátyi gyár 2024-ben 708,9 millió eurós forgalmat ért el, szemben az előző évi 1,243 milliárd euróval, míg a cég adózott eredménye 11,8 millió euróról 9,7 millió euróra csökkent.

A portál emlékeztetett, az üzem kalandos tulajdonosváltásokon van túl, még 2019-ben került a kínai BYD-hoz, miután a szintén kínai Huawei elleni amerikai szankciók miatt az amerikai tulajdonú Flex bezárta pátyi üzemét. A Huawei akkor azt közölte, hogy a BYD ugyanazokat a távközlési hálózati és informatikai berendezéseket – mikrohullámú és adatátviteli antennákat, bázisállomásokat, switcheket, szervereket – gyártja majd tovább, amelyeket korábban is itt szereltek össze.

Összeszerelőüzem

A beszámoló alapján úgy tűnik, hogy a gyár lényegében tranzitállomás a kínai beszállítók és az európai vevők között. A 708,9 millió eurós árbevételből 708,8 millió euró export, ezen belül 691,6 millió euró az Európai Unió országaiba irányuló értékesítés, a belföldi forgalom mindössze 95 890 euró.

A cikk hozzátette, beszerzési oldalon még koncentráltabb a kép: az eladott áruk 594,3 millió eurós beszerzési értékéből 578,4 millió euró harmadik országból érkezett. A kapcsolt vállalkozások között több kínai BYD-leányvállalat is beszállítóként jelenik meg, őket fedheti a harmadik ország. A szolgáltatás-beszerzéseknél ugyan nagyobb az uniós arány, de a volumen ott is eltörpül az árubeszerzés mellett. A kínai cég pátyi leánya így tipikus összeszerelő- és logisztikai üzemnek tűnik: az alkatrészeket, modulokat döntően Kínából hozzák be, majd azokat részben helyben szerelik össze.

A hvg.hu végül hozzátette, a statisztikai létszám 2023-ban 173 fő volt, tavaly viszont már csak 153 fő. A bérköltség 2,96 millió euróról 2,76 millió euróra csökkent.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Az Euroleasing továbbra is hasít a hazai piacon

A Magyar Lízingszövetség legfrissebb adatai szerint az MBH Csoporthoz tartozó Euroleasing Zrt. az új kihelyezett lízingállomány alapján 25 százalék feletti piaci részesedéssel a harmadik negyedév végén is megőrizte vezető pozícióját. A stagnáló eszközfinanszírozási piacon a társaság kétszámjegyű növekedést ért el, ami kiemelkedő teljesítménynek számít a változó környezetben.

Az ENSZ hivatalosan megdorgálta a magyar kormányt

A kormány nem megfelelő módon biztosítja a nyilvánosság bevonását a Paks2 projektről születő döntésekbe, ezért az ENSZ egy hivatalos figyelmeztetést adott Magyarországnak.

Nagyon mozgolódik a hadiipar, Jászai Gellérték sem akarnak kimaradni

Nagyon mozgolódik a hadiipar, Jászai Gellérték sem akarnak kimaradni

Tovább erősödik a stratégiai védelmi ipari együttműködés a 4iG és az EDGE Group között.

Egy nap alatt két cégben is többségi tulajdonrészt szerzett a 4iG

Egy nap alatt két cégben is többségi tulajdonrészt szerzett a 4iG

Mobilszolgáltatót és fegyvergyártó és -fejlesztő céget vásárolt a 4iG távközlési, illetve ür- és védelmi ipari cége. A mobilszolgáltatónak több mint 200 viszonteladói üzlete van, a védelmi ipari cég pedig a Magyar Honvédség alakulataival teszteli a fejlesztéseit.

A 4iG az akvizíciók befejezésével a szinergiákra összpontosít

A 4iG az akvizíciók befejezésével a szinergiákra összpontosít

A magyar IT és űripar zászlóshajójának vezetője egy hétfői háttérbeszélgetésen részletezte a cég terveit, miután pénteken közzétették a harmadik negyedéves eredményeket.

Nem lehet oka panaszra a 4iG-nek a harmadik negyedéve után sem

Az első félév kedvező üzleti teljesítményére építve a 4iG Csoport az év harmadik negyedévben tovább gyorsította növekedését.

A Wizz Air vezérigazgatója, Váradi József, és az Airbus európai régiójának elnöke, Johan Pelissier ünneplik a légitársaság 250. repülőgépének érkezését

Már 250 repülőgéppel hasít a Wizz Air

A magyar alapítású Wizz Airnek bejött az együttműködés az Airbusszal: tavaly a 200., pénteken pedig a 250. repülőgépüket mutatták be. A vállalat annak ellenére is Közép- és Kelet-Európára épít, hogy a szektorban őket érintette legsúlyosabban az orosz-ukrán háború.

A BMW-től jön a Mercedes-Benz Hungária új igazgatója

A BMW-től jön a Mercedes-Benz Hungária új igazgatója

A Mercedes-Benz Hungária személyautó-üzletágának értékesítési igazgatói pozícióját 2025. december 1-től Mester András tölti be.

Az MBH csak átmenetileg fogadja el a kormány által megemelt extraprofitadót

Az MBH csak átmenetileg fogadja el a kormány által megemelt extraprofitadót

Életet lehelne az MBH Bank részvényeibe, és hosszabb távon a blue chipek kategóriáját célozza meg a pénzintézet menedzsmentje. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök vezérigazgatója a Portfolio-nak adott interjúban arról is beszélt, hogy külföldön terjeszkednének tovább. A kormányzat exraprofitadó-emeléséről szóló bejelentéséről nem értesült előzetesen, és csak átmeneti időre tudja azt elfogadni.

Jysk

Bombaformában a JYSK Magyarország

A JYSK Magyarország az előző pénzügyi évében 16 százalékkal növelte az árbevételét, elérve a 89 milliárd forintot – közölte a társaság csütörtökön.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168