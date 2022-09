Visszakapja a frekvenciáját a Tilos Rádió

Ráfázik a Toyota vagy túljár a piac eszén a furcsa e-autós stratégiájával

Miközben a nagy gyártók sorra jelentik be, hogy mikortól gyártanak kizárólag elektromos hajtású autókat, addig a Toyota mintha túl kényelmes lenne ezen a területen. Ők továbbra is komoly összegeket költenek a hibrid hajtás fejlesztésére, és egy másik tiszta technológia terén is úttörőnek számítanak. Egyelőre nem látszik, hogy a stratégiájuk totális kudarc lesz, vagy ezzel mindenkit leköröznek.