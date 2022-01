Visszarántotta a cégek optimizmusát a negyedik hullám

A drasztikus adóemelés és a koronavírus beszakította a dohánypiacot

Azt már a 2020-as adatok is jelezték, hogy a januári és az áprilisi adóemelések miatt sokan vásároltak be előre cigarettából. A visszaesés azonban nem csak e klasszikus dohánytermék esetében volt jellemző, hanem az e-cigarettánál is.