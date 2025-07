Vitatott múltú befektető jelentkezett a Dunaferr olvasztócégére

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Másodszor is vevőt keresnek rá.

Emellett részt kell vennie az acélgyártás zöldítésében is – ezt a magyar kormány szorgalmazza –, amit az előző tulajdonos, az indiai–brit Liberty Steel 2027-re ígért, mielőtt fizetésképtelenségbe sodorta a céget.

A HVG korábban arról számolt be, hogy Szivák az egyik fő gyanúsítottja volt egy szlovákiai ügyészségi nyomozásnak, amely szerint egy hozzá köthető cég nem fizetett a kassai vasműből vásárolt acéllemezekért. Bár a vádat ellene ejtették, a helyi sajtó szerint jelentős nyereséggel került ki az ügyletből.

