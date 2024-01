Vitézy Dávid elárulta, hogy lehetne leszámolni a hiénákkal - akár még olcsóbb is lehetne a taxizás

Új, nem túl kifinomult trükk terjed a hírek szerint a fővárosi taxishiénák körében: kártyával fizető külföldi utasokat a fizetéskor úgy vernek át, hogy egyszerűen egy nullával többet ütnek be a terminálba, mint amit az óra mutat. Ennek kapcsán Vitézy Dávid közlekedési szakértő, volt közlekedésért felelős államtitkár vasárnap három javaslatot tett Facebook-posztjában.

Egyrészt azt javasolja, vezessék be a bankkártya-terminállal integrált digitális taxiórákat - így nem lenne lehetőség a fent bemutatott manipulációra, ezzel a trükkel nem lennének átverhetőek az utasok - a fizetés azzal az összeggel indulna meg, amit a taxióra is mutat.

Vitézy Dávid másik javaslata érdekesebb, mert a jelenlegi fix hatósági árazásban némi mozgásteret is engedne a taxis vállalatoknak: megengedné az amúgy is szigorúan ellenőrzött nagy fuvarszervezőknek, hogy előre megadott célpontra előre fix árajánlatot tegyenek, amit ha az utas elfogad, a szolgáltatót ez utána köti.

"Ezzel a mai fix árakhoz képest egy korlátozott mértékű árazási rugalmasság is elérhető lenne az applikáción rendelt taxiknál. Ez lehetővé tenné, hogy a csúcsidőszakokban is nagyobb eséllyel legyen elérhető taxi és azt is, hogy kis forgalmú időszakokban olcsóbb legyen a taxizás"