Vitézy Dávid elküldte a MÁV vezérigazgató-helyettesét

A HVG értesülése szerint felmentette Dányi Gábort, a MÁV gazdasági vezérigazgató-helyettesét Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A cikk emlékeztet, a miniszter pénteken arról beszélt egy interjúban, hogy a MÁV helyzetének áttekintésétől teszi függővé a döntést, hogy szükséges-e strukturális változás az állami vasúttársaság menedzsmentjében.

A portál kiemelte, Dányi 2024. január elseje óta töltötte be a posztját, előtte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökhelyetteseként, a szaktárca és a Miniszterelnökség helyettes államtitkáraként dolgozott, illetve az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszteri biztosa, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. igazgatóságának elnöke volt.