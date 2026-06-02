Vitézy Dávid kirúgta a MÁV szolgáltatócégének első emberét

A Telex értesülése szerint a közlekedési és beruházási miniszter azonnali hatállyal kirúgta Bada Jánost, a MÁV Szolgáltató Központ (SZK) vezérigazgatóját kedden. A portál kiemelte, a 3900 dolgozóval rendelkező MÁV SZK a Volánt is magába foglaló MÁV-csoport háttértevékenységeit intéző vállalat: ők kötik a szerződéseket, nyújtanak informatikai szolgáltatást, intézik a közbeszerzéseket és a HR-t.

A cikkből kiderült, Bada János Lázár János volt gimnáziumi évfolyamtársa és régi intézőembere, igazgatósági tag például a Lázárhoz köthető Grosswiese Zrt.-ben.

A Telex hozzátette, Bada 2018 és 2024 között résztulajdonos és ügyvezető is volt a hódmezővásárhelyi Promenad24-et kiadó Dél-alföldi Média Centrum Kft.-ben. A Promenad24 volt többek közt az a portál, amely elmúlt években például azzal került be a hírekbe, hogy névvel és munkahellyel listázta a Tiszától ellopott adatbázisban szereplő személyeket. A Dél-alföldi Média Centrum Kft.-nek azóta új tulajdonosa van, Bada Éva Réka, aki Bada János testvére.