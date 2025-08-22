3p
Vállalatok BKV - BKK MÁV Zrt. Budapest Közösségi közlekedés Városi közlekedés

Vonatra nem, de expresszvillamosra szállhatunk a Keleti-pályaudvarnál

mfor.hu

Expresszvillamossal és járatsűrítésekkel segíti a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a közlekedőket a Keleti pályaudvar augusztus 25. és szeptember 20. közötti lezárása idején.

A BKK emlékeztet arra, hogy a pályaudvar ebben az időszakban – felújítás és karbantartás miatt – egyáltalán nem indít és nem fogad vonatokat, a MÁV járatai másik fővárosi állomásokra érkeznek és indulnak. Ezért ebben az időszakban számos fővárosi járaton a vonatokra érvényes jegyekkel, bérletekkel is lehet utazni – tájékoztatta a BKK pénteken az MTI-t.

A legfontosabb állomások, amelyek fogadják és indítják ebben az időszakban az utasokat a Nyugati pályaudvar, Kelenföld, Kőbánya felső, illetve Kőbánya-Kispest vasútállomás.

A BKK vonatpótló expresszvillamost indít 37E jelzéssel a Blaha Lujza tér és Kőbánya felső vasútállomás között, mert számos vonat, így például a hatvani és szolnoki személyvonatok, az Agria és Mátra IR vonatok a Keleti pályaudvar helyett csak Kőbánya felsőig közlekednek, illetve onnan indulnak. A 37E járat kizárólag a fontosabb megállóhelyeken áll meg, így 3-4 perccel rövidebb a menetidő, továbbá a 37-es, és a 37A jelzésű szerelvényekkel együtt 3-5 percenként közlekednek a járatok a vonalon.

A Keleti pályaudvar egy darabig nem fogad utasokat
A Keleti pályaudvar egy darabig nem fogad utasokat
Fotó: Depositphotos

Gyorsítási program

A BKK dolgozik egy „villamosgyorsítási program megvalósításán” is. A program keretében a lámpaprogramokat a villamosokhoz hangolják, új, korszerű váltóállítási technológiákat vezetnek be, felülvizsgálják a megállókiosztást, és lehetőség szerint megszüntetik a kényszerű vagy indokolatlan sebességkorlátozásokat.

A MÁV-csoport vonatpótló autóbuszokat indít a Puskás Ferenc Stadion és Kőbánya felső vasútállomás között, amelyek rendkívül gyakran közlekednek. Kőbánya felsőnél a pótlóbuszok az Albertirsai út felőli oldalra érkeznek, és onnan indulnak. Továbbá a Keleti pályaudvar lezárása miatt az M2-es metró szeptember 1-jétől hétköznapokon, a reggeli csúcsidőszakban sűrűbben közlekedik – fűzték hozzá.

Érvényesek ide is a vonatjegyek

A Keleti pályaudvar lezárása alatt a következő BKK járatokon és szakaszokon érvényesek a MÁV vasúti jegyek és bérletek: az M2-es metrón az Örs vezér tere és a Keleti pályaudvar között, az M3-as metrón a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest között, illetve az M4-es metró teljes vonalán; a 37, 37A, 37E villamosokon a Blaha Lujza tér és Kőbánya felső között, továbbá a 10-es autóbusz teljes vonalán. A 97E, 161, 161A, 161E, 168E, 169E autóbuszokon Rákos vasútállomás és az Örs vezér tere között, a 901-es és a 918-as autóbuszon Kelenföld vasútállomás és a Puskás Ferenc Stadion között, a 956-os és a 990-es autóbuszon pedig a Keleti pályaudvar és Rákos vasútállomás között.

A BKK arra kéri az utasokat, hogy utazás előtt tájékozódjanak a BudapestGO alkalmazásban, valamint a MÁV-csoport weboldalán.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Feszültség a Mohu és alvállalkozói között

Feszültség a Mohu és alvállalkozói között

A Mohu operatív igazgatója, Runtág Tivadar szerint a cég veszteségei a működésből fakadnak, ezért újratárgyalják a szerződéseket az alvállalkozókkal.

A Matolcsy kör már nem tulajdonos az MBH Bankban

A Matolcsy kör már nem tulajdonos az MBH Bankban

A bank a Budapesti Értéktőzsde honlapján közölte: a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. részesedése immár nulla.

A Yettel előfizetőkre nehéz éjszaka jön

A Yettel előfizetőkre nehéz éjszaka jön

A mobilos cég több szolgáltatása is elérhetetlen lesz kedden 22 órától – derül ki a szolgáltató oldalán megjelent tájékoztatóból.

Az Air France gépei sok helyre eljutnak

Az Air France-KLM új regionális vezetőt nevezett ki Budapestre

Carl Schelleman foglalta el a posztot augusztus 1-jétől, aki eddig a német piac regionális vezetője volt.

Minden második munkavállaló a szabadsága alatt is dolgozik

Minden második munkavállaló a szabadsága alatt is dolgozik

A magyar munkavállalók gyakran a szabadságuk alatt sem tudják teljes mértékben letenni a munkahelyi teendőket és ennek nemcsak egyéni, hanem sokszor szervezeti okai is vannak. Tízből két megkérdezett dolgozó ugyanis arról számolt be, hogy egyáltalán nincs kidolgozott helyettesítési rendszer a munkahelyén, ezért saját módszereikkel igyekeznek megoldani ezeket a helyzeteket. Tízből öt munkavállaló kisebb problémákat jelzett, tízből három pedig elégedett volt ezen a téren – derül ki a Profession.hu friss, reprezentatív felméréséből. 

Széchenyi Kártya Programban: a támogatások összege elérte a 100 milliárd forintot

Széchenyi Kártya Program: a támogatások összege elérte a 100 milliárd forintot

Fontos mérföldkőhöz érkezett a Széchenyi Kártya Program. 

Ezek után mivel győzzük meg a magyar vállalkozókat, hogy megéri szabályosan működni?

Ezek után mivel győzzük meg a magyar vállalkozókat, hogy megéri szabályosan működni?

Mit üzen a szabályosan működő magyar cégeknek a Ruszwurm évtizedekig elhúzódó ügye? Erről is beszélgetett a Trend FM reggeli műsorában munkatársunk. Emellett szóba kerültek a turistákat fenyegető veszélyek és az azok elleni védekezési lehetőségek is.

Nagy dobás a Spartól – komoly beruházás zajlott le

Nagy dobás a Spartól – komoly beruházás zajlott le

Elkészült a fejlesztés.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

Az internet által az emberiség történetében először jutottunk el oda, hogy bárki szinte bármiről bármikor információhoz juthat. Egy kattintással válhatunk szakértővé bármilyen témában, legalábbis látszólag. A valóság azonban árnyaltabb: a „korlátlan tudás” korszakában a bizonytalanság, az álhírek és a tévhitek is minden korábbinál gyorsabban terjednek.

Ezt most megúszták a vállalatok – de mi lesz később?

Ezt most megúszták a vállalatok – de mi lesz később?

Bár július 1-től a minimum ESG-kérdéssorra vonatkozó elvárásban egyre több adatot, információt kell begyűjteni a bankoknak a minimum 500 millió forint vállalati hitelt felvevő ügyfeleiktől, az adatszolgáltatásban érintett vállalatok köre azonban jóval szűkebb lesz.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168