A Waberer’s Csoport kiugróan növelte eredményességét

A komplex logisztikai és biztosítási szolgáltatásokat nyújtó vállalat konszolidált árbevétele a második negyedévben 203 millió eurót tett ki, ami az előző év azonos időszakához képest 7,2 százalékos emelkedést jelent. A társaság működése és a piac számára legfontosabb eredmény, az EBIT 18 millió euró volt az idei második negyedévben, ez pedig kiugró, 68 százalékos növekedésnek felel meg éves összevetésben. A vállalat gyorsjelentéséből kiderül az is, hogy az idei első félévben az árbevétel az egy évvel korábbihoz képest 3,6 százalékkal 397,4 millió euróra, az EBIT pedig közel 51 százalékkal 29 millió euróra gyarapodott.

A logisztikai szegmens most nem tündökölt

Fotó: Waberer's

Folytatódik a tevékenység diverzifikációja

„A Waberer’s Csoport 2023 novemberében meghirdetett stratégiájának központi eleme volt a cégcsoport tevékenységének jelentős diverzifikációja, különös tekintettel a logisztikai és biztosítási szolgáltatási portfólió új részszegmensekbe, illetve földrajzi régiókba történő kiterjesztése” – mondta Barna Zsolt, a Waberer’s International elnök-vezérigazgatója.

Hozzátette, hogy a menedzsment fókuszában az elkövetkező időszakban a folyamatban lévő üzletfejlesztési projektek – így a már elindult raktárfejlesztések, az országba érkező autóipari beruházók logisztikai támogatása, vagy a nemzetközi fókuszú projektek számának folyamatos bővülése – mellett a korábbi időszakban végrehajtott projektek sikeres integrációja áll majd. Ez a záloga ugyanis a beruházási összegek megfelelő megtérülésének.

A logisztikai szegmens árbevétele esett

A Waberer’s Csoport legfontosabb üzletágai közül a logisztikai szegmens árbevétele a második negyedévben 164 millió euró lett, ami a bázisidőszakban elért összeghez képest 3 százalékos csökkenést takar. Az idei első félévben az üzletág árbevétele közel 320 millió euróra rúgott, szemben az egy évvel korábbi majdnem 342,7 millió euróval.

Az árbevétel szerény mértékű visszaesése döntően a nemzetközi fuvarozási szegmenshez tartozó lengyelországi LINK üzleti stratégiájának módosításához köthető flottaméret-csökkentéssel, valamint az inhouse logisztikai szegmens ügyfélportfóliójának átrendeződésével magyarázható. Pozitív hatással volt ugyanakkor a szegmens árbevételére a hulladékszállítási tevékenység, illetve a harmadikfeles raktárfejlesztési tevékenység bővülő árbevétele.

A logisztikai szegmens EBIT-je a második negyedévben elérte a 7,1 millió eurót, éves szinten ez közel 6 százalékos csökkenésnek felel meg. Az üzletág az első félévben 8,5 millió eurós EBIT-et ért el, míg a bázisidőszakban meghaladta a 10 millió eurót. Bár 2025 második negyedévében még csökkenés volt előző évhez képest, de 2025 Q1-hez képest 5,7 millió euróval javult a logisztikai szegmens EBIT-je. A Waberer’s az év hátralévő részére is ezt a szintet tartja fenntarthatónak, ami már a bázisidőszakhoz képest is növekedést jelent majd.

A biztosítási szegmens kitűnően szerepelt

Fotó: Waberer's

Kimagasló eredmény a biztosítási szegmensben

A biztosítási szegmensben látványos növekedés következett be. Az árbevétel a második negyedévben meghaladta a 39 millió eurót, az első félévben pedig 77,6 millió eurót tett ki. Éves összevetésben előbbi 92 százalékos, utóbbi 89 százalékos növekedést takar. Az üzletág második negyedéves EBIT-je megközelítette a 11 millió eurót, így 238 százalékos emelkedést ért el. A 20,6 millió eurós féléves EBIT pedig 124 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet.

A bővülés elsődleges forrása a 2024 végén megvásárolt Magyar Posta Biztosító, illetve Magyar Posta Életbiztosító konszolidálásának köszönhető. Az újonnan akvirált társaságok éltek a kedvező piaci környezet adta lehetőségekkel, ennek eredményeként az életbiztosítási termékek piacán 2025 elején piacvezető szerepet ért el a társaság. Emellett a biztosítótársaságok a tervezett szinergiahatások jelentős részét már a tranzakció zárását követő első félévben képesek voltak realizálni, részben a működési költségszintek csökkentésével. részben a termék profitabilitás optimalizálásával.

Középtávon a Waberer’s célja, hogy a három cég működését a lehető legjobban összehangolja, amelynek az eredménye, valamint a fenntartható eredményességi szint a jövő év végére látszódik majd.

A célok

Barna Zsolt hozzátette, hogy a Waberer’s első féléves eredményeinek fényében tarthatóak az eddig meghatározott célok. A várakozások szerint 2025-ben az egész évre vetített EBIT meghaladja majd az 50 millió eurós összeget.

A cégcsoport továbbra is arra törekszik, hogy komplex logisztikai szolgáltatóként a régióban középtávon megszerezze a piacvezető pozíciót, valamint a biztosítási szegmensben a három cég működésének összehangolásával erősítse piaci jelenlétét és hosszú távon meghatározó szereplővé váljon. A Waberer’s International 2031-ben már 1,7 milliárd eurót meghaladó árbevétellel, valamint 100 millió euró feletti EBIT-tel számol.