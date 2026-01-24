Washingtonból is zöld jelzést kaphat a Mol a szerb olajcég megvételére

A Telex szerb lapokra hivatkozva azt írja, hogy az amerikai OFAC (az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala) meghosszabbította a szerb NIS olajvállalat működésének engedélyezését. Eddig január 23-ig volt engedélye, most már február 20-ig van.
Az engedélynek vannak különleges feltételei. Egyrészt a NIS működése során a tranzakciók nem érinhetnek amerikai szervezeteket vagy az amerikai pénzügyi rendszert. Másrészt a következő időszakban végzett NIS-lépések sem közvetlenül, sem közvetve nem kapcsolódhatnak semmilyen más, a NIS-en kívüli szankcionált szervezetethez. Harmadrészt olyan lépést sem tehet a szerb cég, amely ütközne az Oroszországgal szembeni külpolitikai szankciókról szóló rendelettel vagy az Ukrajnával és Oroszországgal kapcsolatos szankciók főszabályairól szóló rendelettel vagy bármely más amerikai szankciós rendelettel.
Igaz, az OFAC egyelőre csak meghosszabbította a szerb cég engedélyét, de az még nem került le a szankciós listájáról.
Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter a hét elején jelentette be, hogy megállapodott a Mol és a NIS szerb olajvállalat adásvételéről. Az orosz Gazprom-csoport különböző érdekeltségeinek 56,15 százaléka van a szerb cégben, ezt venné meg a Mol. A szerb állam 29,9 százalékot birtokol.
Oroszország már jelezte, hogy támogatja az adásvételt.