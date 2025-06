A Wizz Air kitart hajtóművei beszállítója mellett

A hajtóműgyártóval tavaly december 31-én megkötött kompenzációs megállapodás szerint a 2026-os naptári év végéig nyújt üzemeltetési támogatást a Wizz Air számára, beleértve egy pénzügyi ellentételezési csomagot is, amely fedezi a légitársaság üzemen kívüli vagy leállítandó repülőgépei miatt felmerülő közvetlen költségeket.

Korábban az Airportál is megírta , hogy a PW1100G-JM GTF-hajtóművek szennyezett fémporból készült alkatrészei miatt a légitársaságnak a 2025 áprilisától 2026 márciusáig tartó 2026-os pénzügyi éve végéig mintegy 40 Airbus A320neo családba tartozó gépét kell földön tartania.

A fapados légitársaság kedden bejelentette, hogy az RTX Pratt & Whitney nevű cégét választotta hajtóműbeszállítónak 177 keskenytörzsű Airbus repülőgépéhez. Az új hajtóműveket a légitársaság 177 megrendelt A321neo repülőgépébe szerelik majd fel. A Wizz korábban a Pratt & Whitney GTF hajtóművét választotta 276 Airbus A320neo, A321neo és A321XLR repülőgépének hajtása céljából 2016-ban és 2020-ban is – számol be róla a Reuters.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!