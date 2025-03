Még az idén közvetlenül repülhet Szijjártó Péter nyomában

Mindezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be kedden Újdelhiben — számol be róla az MTI.

A Wizz Air egyre több helyre repítheti el utasait

Fotó: Depositphotos

A tárcavezető arról számolt be az indiai kormány több miniszterével folytatott egyeztetéseit követően, hogy a szükségesnél kevesebb szó esik a két ország közötti kapcsolatok fontosságáról és azok rendkívül pozitív hatásairól a magyar gazdaság tekintetében is. Kifejtette, hogy a kétoldalú kereskedelmi és gazdasági együttműködés sok haszonnal jár Magyarország számára, azonban máig nem sikerült elhárítani egy fontos akadályt: a közvetlen légijárat hiányát.

Ezért üdvözölte, hogy ezúttal sikerült megkötni az összes létező megállapodást annak érdekében, hogy a Wizz Air még idén elindíthassa közvetlen járatát Budapest és Mumbai között a hét minden napján.

Újdelhi következik

„És most már arról tárgyalunk, hogy Újdelhi és Budapest között is lehessen légijárat. Ehhez módosítani kell a kétoldalú légügyi megállapodásunkat. Ma efelé is megtettük az első lépést” — tette hozzá.

Majd hangsúlyozta, hogy az átszállás nélküli, közvetlen összeköttetés egy hatalmas lendületet fog adni az üzleti, tanulási, diplomáciai és turisztikai kapcsolatoknak.

Indiai befektetések hazánkban

„A legnagyobb indiai vállalatok sorra hajtják végre a modernebbnél modernebb beruházásaikat. Több tízezres nagyságrendben alkalmaznak Magyarországon munkavállalókat. És mostanra már a termelés területéről egyre inkább eveznek át a kutatás-fejlesztés területére, és a legmodernebb technológiák kutatásával és fejlesztésével kapcsolatos beruházásaikat hozzák el Magyarországra, és teremtenek munkahelyeket magyarországi kutatóknak és mérnököknek” – jelentette ki.

Rámutatott, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom idén mintegy másfél milliárd dollárral új rekordot fog dönteni, és egyre több magyar vállalat találja meg a számítását India hatalmas piacán.

Erre példaként hozta fel az energiaitalokat gyártó Hellt, amely vállalat számára a dél-ázsiai ország már a második legfontosabb exportpiac. Továbbá aláhúzta, hogy a BHE Bonn Hungary huszonöt éve minden fontosabb hadiipari és űripari fejlesztéshez szállít alkatrészeket Indiába, ahogy az egészségipar egyes szegmenseiben is több hazai cég bekerült a piacvezetők közé.