2p
Vállalatok Európai Unió MFB

Zöld jelzést kapott az MFB tőkeemelése, már készülnek az EU-s pénzekre

mfor.hu

Az Európai Bizottság jóváhagyó döntése értelmében megvalósulhat a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) forrásaiból az a történelmi léptékű tőkeemelés, amelyet a magyar állam hajt végre a Magyar Fejlesztési Banknál (MFB).

A 2 milliárd euró értékű tranzakció több mint duplájára emeli a bank tőkéjét, pénzügyi mozgásterét, amelyből kkv hitelezésre, kkv tőkeprogramokra és lakáspiaci fejlesztésekre fókuszáló programok kerülnek kidolgozásra az MFB-ben. 

A tőkeemelésnek, ahogy az összes többi magyar RRF forrás megérkezésére vonatkozó feltételnek is, 2026. augusztus 31-ig kell teljesülnie, amely több más intézkedés mellett fontos része a nemrég módosított magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervnek. A tőkeemelés révén az MFB célzottan és hatékonyan segítheti a mikro-, kis- és középvállalatok fejlesztését, ösztönözheti a kockázati és növekedési tőkebefektetéseket és a megfizethető lakhatást célzó intézkedéseket, emellett pedig erősíteni tudja együttműködését az Európai Beruházási Bankkal (EIB) is – áll a közleményben.

Az előzetes számítások szerint a tőkeemelésnek köszönhető programok hatása 2027 második félévétől jelentkezik, melynek következtében 2027-re 0,22 százalékkal emelkedik a GDP, és ez a hatás 2030-ig fokozatosan tovább nő 0,57 százalékra.

Az MFB-nél már zajlik a megfelelő pénzügyi eszközök (hitel, tőkebefektetés, garancia, illetve indokolt esetben vissza nem térítendő támogatás) kidolgozása, amelyek közvetlenül, illetve pénzügyi közvetítőkön keresztül vehetők majd igénybe.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Beindul az elektromos mercik sorozatgyártása idehaza

A megnyitón bejelentették, hogy a jövőben a G-osztály kompaktabb változata kizárólag a kecskeméti gyárban készül majd.

3,5 kilométeres magánút visz majd a BYD-gyártól a vasúthoz

A Waberer’s a újságírói érdeklődésre megerősítette, jelenleg is zajlik egy vasúti terminálfejlesztés előkészítése Kiskundorozsmán, ahonnan a szegedi BYD-gyár autóit fogják majd elszállítani. Ehhez viszont az kell, hogy igénybe vegyenek egy 3,5 kilométeres magánútat, ami a csarnokoktól a vasúthoz visz.

Kármán András jó hírt közölt a vállalkozásokkal

Kármán András jó hírt közölt a vállalkozásokkal

Új, 15 milliárd eurós európai alap segítheti az innovatív vállalkozások növekedését.

Kivonul a Tesco Magyarországról?

Mi lesz, ha kivonul a Tesco Magyarországról?

Csütörtökön jelent meg a nemzetközi sajtóban a hír, hogy a Tesco fontolgatja a magyar, cseh és szlovák érdekeltségének eladását. A vállalat az értesülést nem kommentálta, de az ATV-nek nyilatkozva kollégánk, Király Béla beszélt az eladás mellett szóló érvekről. Az esetleges tranzakció abból a szempontból nem lenne előzmény nélküli, hogy a közelmúltban az Auchan itthoni részlege is tulajdonost váltott.

Ezért vonulhat ki a Tesco Magyarországról

Ezért vonulhat ki a Tesco Magyarországról

Alacsonyabb a haszon, mint a brit piacon, ehhez pedig az árrésstop és a különadó is hozzátett.

Sztrájkoltak a magyarországi Ikea-dolgozók

Sztrájkoltak a magyarországi Ikea-dolgozók

Három magyarországi Ikeában is letették a munkát a dolgozók csütörtökön délelőtt. A budaörsi üzletben csak a menedzsment dolgozott.

Elveszítette egyik vásárlóját Mészáros Lőrinc sportszergyártó cége

Elveszítette egyik vásárlóját Mészáros Lőrinc sportszergyártó cége

Tavaly még három csapat is 2Rule-mezekben focizott az NB I.-ben, jövőre azonban a jelek szerint már csak a Puskás Akadémia ölti magára Mészáros Lőrinc sportszergyártójának termékeit.

Nincs jó hangulat a német Mercedes-Benz autógyártónál

Nincs jó hangulat a német Mercedes-Benz autógyártónál

Az autóeladásaik 8 százalékkal estek a második negyedévben.

A 4iG élt a török lehetőséggel

Ankarában is megjelent a magyar cég a kiemelkedő lehetőségek miatt.

Még mindig hasít a Fidesz-éra egyik közbeszerzés-bajnoka

Az Orbán-kormány időszakának egyik legismertebb közbeszerzés-nyertese, a Laterex Zrt. április 12. óta is több pályázaton nyert. Ez az a cég, amely többek között a Matthias Corvinus Collegium brüsszeli épületét is felújította.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG