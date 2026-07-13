Zöld jelzést kapott az MFB tőkeemelése, már készülnek az EU-s pénzekre

A 2 milliárd euró értékű tranzakció több mint duplájára emeli a bank tőkéjét, pénzügyi mozgásterét, amelyből kkv hitelezésre, kkv tőkeprogramokra és lakáspiaci fejlesztésekre fókuszáló programok kerülnek kidolgozásra az MFB-ben.

A tőkeemelésnek, ahogy az összes többi magyar RRF forrás megérkezésére vonatkozó feltételnek is, 2026. augusztus 31-ig kell teljesülnie, amely több más intézkedés mellett fontos része a nemrég módosított magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervnek. A tőkeemelés révén az MFB célzottan és hatékonyan segítheti a mikro-, kis- és középvállalatok fejlesztését, ösztönözheti a kockázati és növekedési tőkebefektetéseket és a megfizethető lakhatást célzó intézkedéseket, emellett pedig erősíteni tudja együttműködését az Európai Beruházási Bankkal (EIB) is – áll a közleményben.

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Az előzetes számítások szerint a tőkeemelésnek köszönhető programok hatása 2027 második félévétől jelentkezik, melynek következtében 2027-re 0,22 százalékkal emelkedik a GDP, és ez a hatás 2030-ig fokozatosan tovább nő 0,57 százalékra.

Az MFB-nél már zajlik a megfelelő pénzügyi eszközök (hitel, tőkebefektetés, garancia, illetve indokolt esetben vissza nem térítendő támogatás) kidolgozása, amelyek közvetlenül, illetve pénzügyi közvetítőkön keresztül vehetők majd igénybe.