Zsíros osztalékot vehetnek ki a Magyar Építőnél

A 2021-es nagy ugrást tavaly már nem tudta megismételni az egyik legnagyobb NER-es cégnek számító Magyar Építő Zrt. Nemhogy nőtt volna, hanem még csökkent is a bevétel, 2,1 milliárd forinttal kevesebb folyt be a kasszába és „csak” 50,81 milliárd forintot tett ki. Ezt részben az ukrajnai háborúra fogták az üzleti jelentés szerint.

A Magyar Építő által jegyzett József főherceg palota egyik belső terének látványterve. Fotó: Nemzeti Hauszmann Program

De a tulajdonosoknak mégsem kell nyugtatót bevenni, a futó projektekből hármat is befejeztek (Néprajzi Múzeum, Nyugati Pályaudvar I. ütem, József Főhercegi Palota I. ütem), ez mind állami megrendelés, márpedig az állam nekik mindig időben fizet és tavaly is így tett. Az üzleti jelentésben kitértek az idei kilátásokra is, igyekeztek megnyugtatni az érintetteket: azt írták, hogy a rendelésállomány 2023-ra az árbevétel hasonló nagyságrendjét biztosítja. Szépen áramolhat a kasszába a pénz az atlétikai stadion, a Várgarázs III. üteme, a József Főhercegi Palota II. üteme és a Nyugati Pályaudvar B1 torony projektek teljesítése után.

Emellett visszakapták a Sberbank-csőd miatt benn ragadt fél milliárd forintot is, ráadásul a pénzügyi műveletek során 828 millió forinttal lettek gazdagabbak. Csak összevetésül: az előző üzleti évben ez utóbbi soron csak 213 millió forint szerepelt. A friss beszámoló szerint magasabb kamatbevételt értek el és az árfolyamnyereséget is növelni tudták.

Besegített, hogy a rendelésállomány csökkenése miatt az igénybe vett szolgáltatásokra 1,5 milliárd forinttal kevesebbet kellett költeni és persze a kevesebb új munka miatt kevesebb anyagra volt szükség. Igaz ugyan, hogy a bérköltség mintegy 9,5 százalékkal nőtt, de mindössze 4 fővel gyarapodott a létszám, az időközi áremelések mindezt ellensúlyozták.

Feltűnt egy eddig teljesen szokatlan tétel is: 2021-ben a teljes bevétel közbeszerzéseken elnyert beruházásokból származott, ám idén egy keszthelyi lakóparkkal sikerült nulláról 5,7 százalékra feltornászni a „piaci versenyből” jövő árbevételt.

Kapcsolódó cikk Félmilliárd forintot bukott a Magyar Építő Zrt. a sberbankos kapcsolaton Viszont duplázta a bevételt és négyszerezte a profitot.

A közgyűlésen megjegyezték, hogy a hatékony gazdálkodás nyomán az adózott eredményt a 2021-es 7,1 milliárd forintról 7,7 milliárd forintra hizlalták. Nem voltak szűkmarkúak, úgy döntöttek, hogy ebből 5,5 milliárd forintot osztalékként kivehetik a tulajdonosok. Tavaly csupán 3,5 milliárd forintot lehetett szétosztani ezen a címen.

Nem meglepetés, hogy nem változott a Magyar Építők üzleti köre. A 10 legnagyobb vevő közül messze a legnagyobb az időközben Lázár János miniszter által beszántott BMSK Zrt., ez az állami cég 30 milliárd forinttal részesedett, ezüstérmes a Várkapitányság Zrt. 9,3 milliárd forinttal, a harmadik a Városliget Zrt. 3,9 milliárd forinttal és a negyedik a MÁV Zrt. 3,2 milliárd forinttal. A beszállítók 2022-ben is a stabil baráti körből jöttek: A Mészáros Lőrinc gyermekei által birtokolt Fejér-B.Á.L. 6,9 milliárddal lett az első, mögötte a KÉSZ csoport két cége áll összesen 3,4 milliárd forinttal, majd jön az Épszerk-Pannónia 2,5 milliárd forinttal, a WHB 1,6 milliárd forinttal és az Épkar 1,4 milliárd forinttal.