Zsugorodik a magyar vállalatfelvásárlási piac

Bár tavaly a tranzakciók száma még gyarapodott is, de a piac összeszűkülése így is szembetűnő.

A magyarvállalatfelvásárlási piac mérete az EMIS-CMS Emerging Europe M&A Report 2025/26 jelentése következőképp alakult:

  • 2023-ban 10,4 milliárd euró,
  • 2024-ben már csak 2,5 milliárd euró,
  • 2025-ben pedig már csak 1,2 milliárd eurónyi üzlet köttetet.

Pedig a tranzakciók száma még gyarapodott is – ismerteti a jelentést a Telex. Tavaly 74 tranzakciót bonyolítottak le, de a piac összeszűkülése így is szembetűnő. Az, hogy ez az érték kisebb, mint a lengyel 13,8 milliárd euró, vagy a cseh 8,6 milliárd euró, illetve a román 2,5 milliárd euró érték, nem olyan meglepő, de azért az, hogy tavaly már a szerb (1,7 milliárd euró), a szlovák (1,5 milliárd euró), sőt még a bosznia-hercegovinai (1,4 milliárd euró) vállalatfelvásárlási piac is nagyobb volt a magyarnál, már figyelmeztető jel lehet.

Igaz, a nemzetközi befektetők által eddig eléggé elkerült Bosznia-Hercegovinában valójában egyetlen hatalmas tranzakció miatt lett ilyen magas az érték, egy kanadai nyersanyagcég vásárolt be az országban. A legtöbb balkáni piacnál (ilyen az albán, bolgár, horvát, szlovén, észak-macedón, montenegrói szektor) azért nagyobb és pezsgőbb volt a magyar ágazat.

Az EMIS-CMS kiadványában nagyon sok elemzés, iparági vélemény is olvasható. Radivoje Petrikić, a CMS Austria partnere szerint a térségben vannak a vállalatfelvásárlási piacot általánosan sújtó nehézségek. Ilyen a kormányzati kiadások túlzó mértéke, a lassabb növekedés és az elöregedő népesség, egyes országokban például Magyarországon, Horvátországban és Romániában aggodalomra ad okot a tartós infláció és az egyre magasabb fajlagos munkaerőköltség, ami erodálja a versenyképességet.

A szakember szerint Lengyelország maradt minden szempontból a régió domináns fúziós piaca.

