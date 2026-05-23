Zúgolódnak az Aldi dolgozói, nem is jelent több pénzt a fizetésemelés

A 24.hu információi szerint érdekes dolgok történtek az év elején bejelentett béremeléssel kapcsolatban az Aldinál.

A béremelés területenként változó volt:

az áruházi dolgozók kezdő bére havi bruttó 541 900 forintra,

a logisztikai területen foglalkoztatottaké havi bruttó 600 100 forintra,

az áruházvezetőké pedig havi bruttó 1 millió forint fölé emelkedett.

A valóságban azonban a lap egyik olvasója szerint egyáltalán nem nőtt minden dolgozó fizetése, ugyanis

„azt tapasztalták a kollégák, hogy az órabérük ugyan valóban magasabb lett, ám a fizetésük nem, mert a béremeléssel párhuzamosan csökkentették a munkaidejüket”.

A dolgozóknak ráadásul ugyanannyi munkát kell elvégezniük, mint korábban, csak éppen kevesebb idő alatt. Arra is panaszkodtak, hogy a túlórákat nem fizetik ki, hanem „kényszerszabadságként” adják ki, illetve a dolgozók túlhajtottak és kimerültek – többen fel is mondtak emiatt.

A cég válasza

Az Aldi a lapnak küldött válaszában azt írta, hogy igyekeznek garantálni a dolgozóiknak az átlagon felüli bérezést, a képzést és a rugalmas részmunkaidős lehetőségeket. Hozzátették, hogy az áruházi munkavállalók több mint 85 százaléka részmunkaidős.

Mint írták, a béremelés módszertana 2008 óta változatlan – a béremelés és a magasabb bérkategóriába sorolás automatikus a cégnél. Minden dolgozó esetében a vállalatnál eltöltött szolgálati idő határozza meg a bérsávot, így a munkatársak egyéni bértárgyalás nélkül automatikusan kerülnek magasabb bérkategóriába, ahogy nő a cégnél töltött munkaéveik száma.

Kiemelték, hogy az átláthatóság érdekében, illetve a piaci szokásoknak megfelelően a cég a napi 8 órás béreket teszi közzé. Azt ugyanakkor nem cáfolták, hogy lehetett olyan munkahely is, ahol a béremeléssel párhuzamosan a munkaidő-csökkentésről szóló szerződést is a dolgozók elé tehették.

Az olvasó által említett esetet szerintük a szezonálisan alacsonyabb forgalom indokolja, éppen ezért az Aldi határozottan cáfolja, hogy a dolgozóknak ugyanannyi munkát kellene elvégezniük kevesebb munkaidőben.

Azt is határozottan cáfolta a cég, hogy a rendkívüli munkaidőt nem a szabályoknak megfelelően számolnák el.

A lap megkérdezte a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetét is az ügyről, ahova szintén érkezett jelzés az óraszámcsökkentésről. A szakszervezet tájékoztatta az érdeklődő dolgozókat, hogy ilyen változtatás csak új munkaszerződés megkötése esetén lehetséges, a munkaszerződést pedig csak úgy lehet módosítani, ha mindkét fél aláírja a módosítást.