Ezt nagyon benézték Matolcsyék?

Szinte az egész év folyamán gyanítani lehetett, hogy a Magyar Nemzeti Bank talán túlzottan is optimista a 2016-os gazdasági növekedést illetően. Ez mára szinte teljesen be is bizonyosodott.

Az előzetes adatok alapján úgy tűnik, hogy 2016-ban a magyar gazdaság szezonálisan és naptárhatással kiigazítva "mindössze" 1,8 százalékkal növekedett. Ez amellett, hogy a nagyobb elemzők várakozását is alulmúlta, azt is jelenti, hogy az ex-nemzetgazdasági miniszter által vezetett jegybank csúnyán mellé lőhetett. Az MNB elemzői részlege ugyanis egész évben kitartott a 2,8 százalékos növekedési prognózisa mellett, ami a tényadatnál 1 százalékponttal magasabb.

Az MNB mellett a kormány és a hozzá igen közel álló Századvég Gazdaságkutató is egyaránt 2,1 százalékos növekedést várt 2016-ra, de megegyező véleményen volt az Európai Bizottság is.

Ráadásul az MNB annak ellenére tartott ki sziklaszilárdan prognózisa mellett, hogy a negyedéves GDP-adatok rendre gyengeséget mutattak.

Rövid tőmondatokban felidézzük, hogyan is látták a jegybanknál a gazdaság várható teljesítményét.

2016 I. negyedév - Ebből még bármi lehet

A növekedés mértéke: 1,4 százalék

Az inflációs jelentésben így fogalmaztak:

"A Monetáris Tanács megítélése szerint az MNB Növekedéstámogató Programja, a lakásépítéseket ösztönző és az EU-források ütemes lehívását segítő kormányzati intézkedések által elérhetővé válik a 3 százalék körüli növekedés fenntartása."



2016 I-II. negyedév - Megjelentek a felhők

A növekedés mértéke: 1,8 százalék

Matolcsyék így látták az évet:

"A magyar gazdaság év eleji átmeneti lassulását követően a gazdasági növekedés érdemi élénkülésére számítunk."



2016 I-III. negyedév - Ezek már sötét felhők

A növekedés mértéke: 1,9 százalék

Matolcsyék kitartóak, pedig kisebb csoda kellene:

"2016 második felében folytatódik a hazai gazdaság dinamikus bővülése."



2016 I-IV. negyedév - Ezt már elengedték

A növekedés mértéke: 1,8 százalék

"Előrejelzésünkben az idei év végétől a gazdasági teljesítmény újbóli élénkülésére számítunk."

A jegybank ebből a helyzetből már csak a KSH segítségével tudna szépíteni, viszont ahhoz, hogy a tényadat közelítsen a 2,8 százalékhoz, jelentős revíziót kellene végrehajtania.

