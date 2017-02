400 forint is lehet egy kiló kenyér?

Információ A cikkek nyomtatása csak regisztrált felhasználóink számára lehetséges. Amennyiben Ön már regisztrált, lépjen be a szolgáltatás eléréséhez!



Egyre több szakmabeli nevezi elkerülhetetlennek a kenyér áremelését, ami drasztikus megugrással fenyeget.

A pékségek ma már több problémával is szembesülnek, hiszen egyszerre küzdenek a munkaerőhiánnyal, az idei évtől életbe lépett megugró minimálbérekkel, miközben a helyzetük már évek óta tarthatatlan a szakmabeli vélemények szerint. Az árbevétel-arányos bruttó jövedelem 2 százalék körül alakul, ez a szint pedig egyszerűen nem teszi lehetővé a fejlesztéseket, korszerűsítéseket. És értelemszerűen a minimálbér-emelés kigazdálkodására sem elég.

Ez egy személyre vetítve 23 ezer forintos bérköltség-növekedést jelent a Tolna és Baranya megyei pékszövetség elnöke szerint. A teol.hu-nak adott nyilatkozatában kifejtette: legalább 30 százalékkal kellene megemelni az árakat, de végeredményben 15 százalék körüli emelésre számítani kell majd.

Ráadásul mindezt még úgy nyilatkozta, hogy a liszt árának változatlanságát feltételezte. Azóta viszont a Magyar Gabonafeldolgozók Takarmánygyártók és -kereskedők Szövetsége szerint minimum 5 százalékos emelés elkerülhetetlen lesz a liszt árában is. Az ok természetesen ebben az esetben is a kötelező bérek emelkedése, amit az alacsony 0-2 százalék körüli profittal nem lehet kitermelni. Tartalékok pedig nincsenek a malomipari vállalatoknál.

A pékek várható áremelése és a liszt drágulása miatt a Központi Statisztikai Hivatal adatainak segítségével utánanéztünk, hogyan változhat a kenyérfélék ára. Mivel azt, hogy valójában mennyivel is emelkednek az árak, egyelőre még nem tudhatjuk, ezért megnéztük 15, illetve 30 százalékos emelés esetén is az új árakat.

A KSH decemberre vonatkozó adatai szerint

1 kg fehér kenyér ára 263 forintba,

1 kg házi jellegű kenyér 309,

1 kg félbarna kenyér pedig 227 forintba került.

Az árak emelése esetén

a fehér kenyér kilójáért 302 és 341 forint közötti összeget fizethetünk,

a házi jellegű kenyér ára legalább 355 forintra nőhet, de 30 százalékos emelésnél 401 forint is lehet,

a félbarna kenyérért pedig átlagosan 261 és 295 forint közötti összeget is elkérhetnek.

szerk.: az alábbi grafikonon a termékek esetében az emelt árak átlagát tüntettük fel (fehér kenyérnél tehát (302+341)/2=321)

Mivel Magyarországon az egy főre eső kenyérfogyasztás évi 37 kilogramm, az emelések több mint 2000 forinttal növelhetik a családi büdzsét.

mfor.hu