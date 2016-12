Mészáros mindenhova betette a lábát, ahova csak tudta

Kinek márkás cipők és táskák, kinek újabb ágazatok meghódítása a "mániája". Utóbbi kategória kiváló példája Mészáros Lőrinc, felcsúti polgármester és gázszerelő, aki idén némi túlzással élve mindent megvett, ami az útjába került. Év végi összefoglaló cikksorozatunk keretén belül igyekszünk összeszedni a leginkább szemrevaló szerzeményeket.

Ha a korábbi évekre azt mondtuk, hogy Mészáros Lőrincnek jó éve volt, akkor 2016-ot nehéz lenne egyszerű jelzőkkel leírni. Amellett ugyanis, hogy a közbeszerzések révén 225 milliárd forint értékű munkát nyert el a cégeivel, vásárlások, vagy épp alapításokkkal több, eddig számára távoli ágazatban jelent meg. Így ma már egyre nehezebb feladat olyan területet mondani, ahol ne lenne jelen Mészáros Lőrinc közvetlenül vagy épp közvetve. Nem vitás, a régi oligarchák helyét újak veszik át, közülük az egyik, következő évek kiemelkedő alakja a felcsúti polgármester lehet.

A horvát fociklub-tulajdonos, újdonsült vadász (2016. január-február)

Az év első kiemelkedő híre volt, miszerint Mészárosnak nem elég a rohamtempóban közpénzből fejlődő Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítány, külföldi csapattal is büszkélkedni szeretne. Igaz, a horvát fociban könnyebb gazdsaági sikereket elérni a játékosok értékesítése révén, mint a magyarban. Ezért mintegy 4 millió forintért bevásárolta magát a horvát NK Osijek focicsapatba és 46,6 százalékos tulajdonrészt szerzett. A történethez hozzátartozik, az alacsony ár hátterében a klub felhalmozódott adósságai állnak, melyek rendezését Mészáros vállalta magára. Azóta tagadhatatlanná vált az egykori gázszerelő jelenléte, hiszen a klub támogatói között feltűnt a Duna Aszfalt, a West Hungária Bau és a Magyar Építők.

A fociklub mellett új céget is alapított, így a Mészáros és Mészáros Kft. leányvállalatai közé bekerült a Vért Vadászati Kft. A 3 millió forintos tőkével létrehozott társaság fő tevékenységi köre a cégbejegyzés szerint vadgazdálkodás és vadgazdálkodási szolgáltatás.

Jó móka a kalandpálya! (2016. március)

A tavasz közelsége Mészárost is a szabadtéri tevékenység felé terelte, így gyarapodott tevékenysége az Alcsúti Arborétum szomszédságában megnyílt kalandparkkal. A Váli-medence legnagyobb erdejében, a Csaplári-erdőben a fák között kialakított ügyességi pályát a Mészáros és Mészáros Kft. tervezte és üzemelteti. Noha eredetileg nyárra ígérték a kalandpark elkészültét, már a húsvéti hosszú hétvégén is használatba lehetett venni. Egy felnőtt jegy ára 3000 forint.

Az autókereskedő és mosóház-tulaj (2016. április)

A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványon keresztül Mészáros mosóház-tulajdonos lett áprilisban. Ekkor került a focialapítvány tulajdonába az Alcsúti Arborétum mellett található Habsburg-kastélyegyüttes mosóházként emlegetett épülete.

Amíg ez az üzlet megköttetett, Mészáros cégbirodalma újabb darabbal gyarapodott, hiszen megalapították a Mészáros M1 Autókereskedés Kft.-t 3 millió forintos tőkével. Az új céget közvetlenül, magánszemélyként tulajdonolja a polgármester, mellette a Mészáros és Mészáros Kft. is tag a vállalkozásban.

Mészáros, a vendéglátós (2016. június)

Nem volt elég az eddig megszerzett vagyon, újabb céget kellett alapítania a csodapolgármesternek: ez a Mészáros Gasztro Kft., melynek tulajdonosa a család zászlóshajója, a Mészáros és Mészáros Kft.

Némileg meglepő módon azonban úgy tűnt, kicsit túl sok lett már a jóból, muszáj ritkítani, ezért a Búzakalász 66 Kft. által birtokolt Bakony-Hús Kft.-től megszabadult Mészáros. A vevő a Benoit and Augusten Húsipari és Kereskedelmi Kft. Információk szerint a cég ingatlanvagyonát és a berendezések értékét 300 millió forint körüli összegre értékelték. Ha pedig a tavalyi profitot figyelembe veszik, akár egymilliárd forint felett is lehetett a vételi összeg. Benoit and Augusten cég egyedüli tulajdonosa: Bihari Ágnes, akinek a férjének Bihari Attilának számos érdekeltsége van a közétkeztetési piacon.

Az agrárbáró (2016. július)

Noha részletesen nem áll szándékunkban ecsetelni a győzelmeket, de Mészáros a Fejér megyei földárveréseken is sokat kaszált, sőt, az egész procedúra legnagyobb nyertese lett a megszerzett földterületeknek köszönhetően. Júliusban az agrárium területén mozgolódott a polgármester, az ekkor megjelent hírek szerint feleségével együtt átvette a Talentis Group Zrt.-t, ezzel a Herceghalmi Kísérleti Gazdaság utódja, az Agrosystem Mezőgazdasági Zrt. is a Mészáros-csoportba került.

Csábító a turizmus és Horvátország (2016. augusztus)

Mészáros Lőrinc horvátországi tevékenysége nem merült ki az NK Osijek megvételében, hiszen augusztusban a Duna Aszfalttal együtt közös céget hozott létre a Mészáros és Mészáros Kft. A Marlera-Istria Ingatlanfejlesztő Kft.-t 3 millió forint jegyzett tőkével, 50-50 százalékos részesedéssel alapították lakó és nem lakó épületek építésre.

A cégalapítás nem vonta el a figyelmet a magyar üzleti lehetőségekről sem, hiszen megvette a balatonalmádi Ramada Aurora Hotelt, melyet sajtóinformációk szerint részben a még fennálló fizetési kötelezettségek miatt adták el Mészáros Lőrincnek a hotelt.

14 hotelben saját borral ünnepelheti a médiacézárságát (2016. december)

Év végén sok üzletet sikerült a hírek alapján lezárnia Mészáros Lőrincnek. Így a Leisztinger Tamás tulajdonában lévő Hungest Hotels Zrt. Mészáros stábja irányítása alá került. Ennek révén 14 hotel került Mészáros tulajdonába, a korábbi tulajdonos helyett Mészáros és Tiborcz István emberei kerültek a Zrt. igazgatóságába.

Igaz, már májusban jelentek meg sajtóinformációk arról, hogy borászattal gyarapítja vagyonát a polgármester, a pont csak az év utolsó hónapjában került fel az i-re. Biztossá vált ugyanis, hogy Tokaj-Hegyaljai borászatot vett Mészáros, nevezetesen a Dereszla Kft.-t. A cégbírósági adatok szerint az 1,2 milliárd forintos törzstőkéjű céget 120 millióért szerezte meg, és már kiemelt feladatot is kapott: az 1956-os évjáratú tokaji aszúkat palackozták át a forradalom évfordulójára.

A végére pedig az év legnagyobb durranása és talán legnagyobb vásárlása maradt. Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó cég vásárolta meg ugyanis a Népszabadságot bezáró és tulajdonló Mediaworks kiadót (bár, eleinte ezt tagadta), mellyel több napilap és vidéki lap is az ellenőrzése alá került.

Az írott sajtó azonban nem volt elég, hiszen a felcsúti "polihisztor" kezébe került az Echo TV is, melyről a korábbi tulajdonos, Széles gábor számolt be saját lapjában, a Magyar Hírlapban. A hírek szerint Mészáros Lőrinc érkezésével technikai fejlesztésekre kerülhet sor, új kamerákat vesznek, áttérnek a 16:9-es képarányra, és a stúdió vezérlőjét is kicserélik, a beígért létszámbővítéssel és fizetésemeléssel együtt ez másfél milliárd forintos beruházást jelent.

