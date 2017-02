Kicsit savanyú, de mégis hódít A mi kis falunk

Információ A cikkek nyomtatása csak regisztrált felhasználóink számára lehetséges. Amennyiben Ön már regisztrált, lépjen be a szolgáltatás eléréséhez!



Sokan sziporkázó sorozatot vártak, de legalább néhány jó poént az RTL Klub új sorozatától, a humorral azonban adós maradt A mi kis falunk. A csatornát persze vigasztalhatja, hogy kimagasló nézettséggel fut a program.

Az RTL Klub három hete indult sorozata kapcsán korábban megjegyeztük, hogy az Üvegtigris hangulatára rájátszó lehet a széria, ami valamilyen szinten teljesült is. Az összképet viszont rontja, hogy vagy a mi humorérzékünkkel van probléma, vagy a vicces jelentekből lehetne több. Hogy előbbi miért merült fel opcióként? Nos, a nézettségi adatok alapján kifejezetten sokan ülnek le immár hétről-hétre, hogy megnézzék A mi kis falunk című sorozatot.



A Nielsen által mért adatok szerint verhetetlennek tűnik A mi kis falunk a kereskedelmi célcsoportban. Az RTL Klub fikciós sorozata ugyanis a 7. héten is a nézettségi lista élén végzett. A múlt héten a harmadik részével jelentkező sorozat az elmúlt hetek nézettségi statisztikái alapján óriási sikerrel fut a kereskedelmi célcsoportban, igaz az első rész sikerét nem tudta sem a második, sem a harmadik epizód megközelíteni.



A sorozat múlt hét csütörtöki része egyébként aznap 29,8 százalékos közönségarányt ért el és több mint 400 ezer nézőt ültetett a képernyők elé a 18-49 éves korosztályból. Érdekesség, hogy a felvételről történő (időeltolásos) televíziónézés adatait is figyelembe véve még nagyobb a műsor nézettsége: a hétvége folyamán (vasárnapig bezárólag) ugyanis további csaknem 50 ezer ember nézte meg ezt a műsort. A teljes, 18-49-es célcsoport nézettségének több mint 13 százalékát így már a felvételről történő lejátszás adja, a 29,8 százalékos aznapi közönségarányt pedig ez a hozzáadott nézettség már most 31,9 százalékra emelte. Ez egyébként az első két részre is igaz volt, ez pedig azt jelenti, hogy nemcsak a műsor élő nézettsége, de A mi kis falunk időeltolásos nézettsége is kiugróvá teszi a sorozatot a többi televíziós programhoz viszonyítva.



Az RTL-nek szokás szerint jól ment a hétköznapokon is, hiszen a Barátok közt, az Éjjel-nappal Budapest és a Fókusz is hozta magát. Ráadásul egy hónap múlva tovább erősíthet a tévé, miután március 27-én indul a Konyhafőnök Celeb. A zsűrit most is a Wossala Rozina, Fördős Zé és Sárközi Ákos trió alkotja, a hobbiszakácsok ezúttal viszont egytől-egyig ismert emberek lesznek. A 26 résztvevő között lesz két egykori TV2-s, Sváby András és Winkler Róbert is, de főzni fog Nagy Ervin és Szabó Győző, vagy az olimpiai bajnok tornász Csollány Szilveszter is. A nő vonalon a szépség dominál, hiszen Epres Panni, Laky Zsuzsi, Kocsis Korinna vagy éppen Horváth Éva mind "ezt képviseli".



Ami a konkurenciát illeti, megmutatkozott, hogy nemrég véget ért a Sztárban sztár + 1 kicsi, hiszen a TV2-nek, illetve a kábelcsatornáinak nem volt olyan műsora, amellyel komolyan "odavághatott volna" az RTL Klubnak. Igaz, a TV2-nél is a következő hetekben kerülnek majd képernyőre a korábban beharangozott tavaszi műsorok, így akár még meglepetések is lehetnek még.

A Duna TV-n is fináléjához érkezett egy zenei műsor, A Dal, mely idén is az Eurovíziós Dalversenyre szűrte a résztvevőket. A műsor az elmúlt évekhez képest nem tudott színvonalában előrelépni, ami a nézettségen is visszatükröződik. A tematikájánál fogva fiatalok felé pozicionált műsor mégis a nyugdíjasok szórakozása lett, hiszen a teljes népességben kétszer akkora közönségarányt ért el, mint a 18-49 éveseknél.



Összefoglalva az 7. héten főműsoridőben (19-23 óra között) a 18-49-es korcsoportban az RTL Klub (18,9% SHR) javított, és elindult a 20 százalékos lélektani szint irányába. Ugyanakkor nem tudott javítani a TV2 (9,4% SHR). A két RTL-es kábelcsatorna most nem tartott lépést egymással, hiszen az F+ 5,3 százalékos közönségarány tetemes előny a Cool 3,9 százalékhoz képest. A Viasat3 (2,8% SHR) megismételte az egy héttel korábbi átlagát, ahogy a Duna TV (2,4% SHR) is ott folytatta, ahol a hatodik héten abbahagyta.

mfor.hu