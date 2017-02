Akkora fizetés vár Rooneyra, amit elképzelni is nehéz

A Manchester United emblematikus játékosa, Wayne Rooney az európai porondon már kicsúszott a szupersztár státuszból, de Kínában az első számú játékos lehet. Ráadásul a hírek szerint minden idők legmagasabb fizetését rakatná zsebre.

Noha a Manchester United edzője Jose Mourinho azt nyilatkozta, számít a klub a legendára és esze ágában sincs elküldeni, a gyakorlat azt mutatta, hogy az egykori szupersztárból kiegészítő ember lett ebben az idényben. A világ élvonalába közel másfél évtizede berobbant Wayne Rooney nyilvánosan nem sérelmezte a helyzetet, ám számos hír látott napvilágot, amely azt jelezte, hogy nem viseli jól ezt a helyzetet.

A csatár számára azonban új lehetőség nyílhat, hiszen a pletykák szerint komoly érdeklődés mutatkozik iránta Kínából. Az elmúlt egy évben óriási összegeket megmozgató távol-keleti csapatok számos, a pályája csúcsán túljutott sztárt és néhány nagy ígéretet is igazoltak az elmúlt évben. Így két kiváló (korábbi) argentin válogatott, Carlos Tevez és Ezequiel Lavezzi vagy a nyári EB-n feltűnést keltő olasz csatár, Graziano Pelle is Ázsiában játszik. A nyáron csábították Kínába a Chelsea FC játékosát Oscart, de a belga válogatott középpályása Axel Witsel is inkább oda szerződött magasabb fizetésért, minthogy a Juventusban folytassa a karrierjét.

Bár a fenti nevek nem csengenek rosszul, azért korántsem lehet arról beszélni, hogy a kínaiak a focielit tagjait tudták volna elvinni. Hozzájuk képest a Manchester United 31 éves angol válogatott támadója sokkal nagyobb fogás lenne. Sajtóértesülések szerint több kínai klub is érdeklődik Rooney iránt, és komoly esély van arra, hogy a kínai átigazolási időszak február 28-i zárása előtt elhagyja a Unitedet.

Az angol válogatott történetének leggólerősebb játékosának 2018-ig érvényes megállapodása van a Manchester Uniteddel, melynek értelmében hetente 300 ezer fontot keres, ami heti 110 millió forintnak felel meg! Ez még a fizetésekben nem fukarkodó Premier League-et tekintve is magas, ám a hírek szerint ennek többszöröse vár rá a focistára. A szakértők szerint, ha Kínába igazol Rooney, akkor azt csak abban az esetben teszi, ha ő lesz a világ legjobban fizetett játékosa. Ehhez pedig heti 635 ezer fontnál többet kellene, hogy kapjon, a rekorder Carlos Tevez ugyanis most ennyit kasszíroz a Shanghai Shenhua csapatánál. A pletykák 700 ezer fontos heti fizetésről szólnak, ami heti 255 millió forintnak felel meg! Ez nem csak az eddigi béréhez képest tűnik irreálisnak, de akkor is, ha összevetjük Cristiano Ronaldo bérével, amelynek közel dupláját keresné. A portugál sztár fizetése a Real Madridnál ugyanis heti 365 ezer fonttal egyenértékű.

A Manchester United számára egyébként dupla nyereség lenne Wayne Rooney eladása, hiszen nem csak a meglehetősen magas fizetésétől szabadulnának meg, de vélhetőleg komoly összeg ütné a markukat átigazolási díjként is. Erről ugyan nem jelentek meg sajtóértesülések, ám ha megnézzük, hogy a sokkal kisebb névnek számító Oscarért 60 millió fontot fizetett a Shanghai SIPG, akkor vélhetőleg a Manchester is több tízmillióval számolhat transzfer díj gyanánt is.

mfor.hu