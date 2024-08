A légkondi nélküli MÁV-vonatokon kellene utaztatni a főnököket! Olvasói levél

Aranyélet című rovatunkban vasárnap esténként olvasói leveleket adunk közre. Jóról is, rosszról is. Szerkesztőségünk a levelek tartalmával nem feltétlenül ért egyet, azokat jogunkban áll megszerkeszteni, miközben a stílusuktól és a tartalmuktól függően nem vagyunk kötelesek mindegyiket közölni. Várjuk írásaikat az [email protected] e-mail-címre!

"Tisztelt Szerkesztőség!

Most olvastam Vég Márton kollégájuk MÁV-ról szóló cikkét. Hát, a "rossz" sorsom úgy hozta, hogy most Budapestre kell utazgatnom a fiammal Szolnokról. Szerintem ezen a vonalon (Nyugati pályaudvarra érkező járatain) is tehetne próbát, ha persze van még benne egy kis "öngyilkos " hajlam, ez is van most olyan mint a balatoni, sőt!

A nagy meleg miatt kibírhatatlan sok vonat Magyarországon

Fotó: Depositphotos

Kedden, a reggel 5.08-kor induló interrégió Debrecenből, több mint egy órás késéssel érkezett a Nyugatiba. Mi már be sem mentünk, inkább leszálltunk Kőbánya-Kispesten mert időre kellett mennünk. Voltak akik lekésték a nemzetközi vonatot, hozzáteszem a kalauz segítőkész volt velük szemben, s próbált intézkedni, de sajnos nem jött össze, így gondolom legalább egy nappal később jutottak el az utazásuk célpontjához (konkrétan Hamburgról van szó, naponta egyszer reggel van közvetlen vonat oda).

Aztán délután indultunk vissza, nem tudom a "Fecske" elnevezésű vonatok mennyire ismerősek? No, én úgy gondolom, hogy ezeket télen használja a MÁV, mert akkor bizonyára kellemes, ha olyan hőmérsékletet tudnak benne biztosítani, mondjuk mínusz 20 fokban, mint most +36-ban. Nyilván a vagonok szűkös darabszáma okozza ezt a problémát, már azokat is előveszik amelyeket egyébként már leselejteztek. Szóval légkondicionáló nélküli vagonokról beszélek. Szegény kalauz hölgy, is csak félig viccesen jegyezte meg, hogy az ablakot le lehet húzni, mert ugye volt aki rákérdezett, botor módon, hogy ezen a szerelvényen van-e légkondicionált kocsi. Hát, az ablakot is csak félig lehetett (többnyire) lehúzni.

A fiam, mikor végre hazaértünk azt mondta, minden olyan felsővezetőt aki ezért felelős, ezen a vonaton kéne utaztatni, de ők az ablakot nem húzhatnák le!

A fiam egyébként még igen sok ilyen "vonatos" élménnyel gazdagodott az elmúlt pár hónapban, tulajdonképpen "sorsközösséget" vállalok most vele, ne fájjon neki annyira vonatozás. Holnap is lesz egy utunk, már nagyon izgulok, milyen lesz? Pedig régebben is voltak problémák, de azt hinné az ember, ebben a nagyon szuper informatikai "hurrikánban", hogy minden klasszul alakul. Szerintem ha mindez Japánban történik harakiri miatt már nem lenne vasutas.

Szóval Kedves Vég Márton, hajrá,"Hív a vasút, vár a MÁV"!

Üdvözlettel: Varga Edit

Ui.: Ugyan van pályafelújítás ezen a vonalon, de az utasokat tájékoztatni még lehetne, miért késik egy vonat. Nem nekünk kellene kitalálni, mert azt láttuk a reggeli késésnél, hogy két mozdony is van a szerelvény előtt, s az egyik biztosan rossz volt… De vajon, honnan kerítették? Szombathelyről, vagy Bangladesből, hogy maradjunk a cikknél.