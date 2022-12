A magyar EU-pénzek befagyasztását már a német kormány is támogatja

„A jogállamiság az európai egység és szolidaritás alapja. Az Európai Bizottság azt állapította meg, hogy Magyarország által hozott korrekciós intézkedések nem elegendőek az uniós pénzeszközök védelméhez. Támogatjuk a Bizottság azon javaslatát, hogy a Magyarországnak szánt forrásokat mindaddig visszatartsák, amíg azok veszélyben vannak.”

Jelentette ki Anna Lührmann német EU-ügyi miniszter péntek este Twitteren.

The rule of law lies at the core of our European unity and solidarity. @EU_Commission has just concluded that Hungary‘s remedial measures are insufficient to protect EU funds. We support Commission‘s proposal to withhold funds for Hungary as long as they remain at risk.