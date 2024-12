A nyugdíjasok haragja a kormány ellen fordult – tüntetést tartottak Magyarország szomszédjában

A BUZ október 1-jén már szervezett hasonló tüntetést a nyugdíjas szegénység ellen, de a legutóbbi botrányok hatására most a korrupció és a bűnözés elleni küzdelemre is hangsúlyt helyeztek.

Milivoj Spika, a Nyugdíjasok Együtt Blokkjának (BUZ) elnöke a nagygyűlésen élesen bírálta a kormányt. „Ragaszkodunk ahhoz, hogy a kabinet tagjai mondjanak le. Egy olyan kormány, amely nem gondoskodik polgárairól, és amely kész feláldozni őket néhányak kapzsisága miatt, nem érdemelheti ki a nyugdíjasok támogatását” – mondta. Spika ezzel a közelmúlt korrupciós botrányaira és ügyészségi nyomozásaira utalt, amelyek Vili Beroš volt egészségügyi minisztert is érintették.

Az N1 horvát kereskedelmi csatorna beszámolója szerint a demonstrálók továbbra is azt követelik a kormánytól, hogy tartsa be a 2016-ban tett ígéretét, és emelje az átlagnyugdíjat az átlagos nettó kereset 60 százalékára.

Pénteken ismét nyugdíjasok tüntettek Zágráb főterén, ezúttal is a szegénység ellen tiltakozva.

