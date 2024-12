Cseh külügyér: Orbán Viktor nem hozta közelebb a békét

A cseh–szlovák kapcsolatok megromlásának okait firtató kérdésre Jan Lipavsky azt válaszolta: Csehország és Szlovákiai valóban nagyon közeli országok, csak most éppen háttal állnak egymásnak, az egyik a Nyugat, a másik pedig Kelet felé tekint. Példaként felhozta: mandátumának ideje alatt ő már háromszor tárgyalt az amerikai külügyminiszterrel, míg szlovák partnere, Juraj Blanár Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel találkozott háromszor. Mindezek ellenére úgy véli, hogy a szlovákokkal továbbra is minden szinten tárgyalni kell. „Úgy gondolom, Csehország ma már nyugodtan elmondhatja magáról, hogy nyugat-európai ország” – szögezte le. Szerinte Csehország ma már egy öntudatos állam, amely minden európai országgal tárgyalóképes, s nem kell csak a hozzá közel eső közép-európai régióra korlátoznia magát.

A napokban még Vis szigetén volt látható Orbán Viktor szalmakalappal a kezében, most pedig már Angliában beszélt arról, hogy békemisszióját már emésztik az illetékesek.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor szerint ellenlábasai már emésztik a békemisszióját A napokban még Vis szigetén volt látható Orbán Viktor szalmakalappal a kezében, most pedig már Angliában beszélt arról, hogy békemisszióját már emésztik az illetékesek.

Arra a kérdésre válaszolva, milyen szerepet játszhat az ukrajnai béketárgyalásokon Orbán Viktor magyar kormányfő, aki az idén már Trumppal és Putyinnal is találkozott, Jan Lipavsky kifejtette:

Szerinte az az orosz álláspont, hogy a Nyugatnak el kellene ismernie a Krím félsziget és más ukrán területek Oroszországhoz csatolását, „csak a Pandora-szelencéjének felnyitását eredményezné”. „Ez pontosan az a müncheni forgatókönyv, amely 1938-ban nemhogy nem akadályozta meg a második világháborút, hanem éppen ellenkezőleg, annak a kitöréséhez vezetett. Ez az, amitől valóban óvni szeretnék” – jelentette ki a miniszter a megválasztott új amerikai államfő azon kijelentését kommentálva, hogy 24 órán belül lezárja az ukrajnai háborút. „(Donald) Trump és emberei arról is beszélnek, hogy a békét (Ukrajnában) erővel kell elérni. Ebben bizonyára van ráció, mert (Vlagyimir) Putyin, aki naponta az emberek ezreit küldi ki a frontra meghalni, valószínűleg csak az erő nyelvén ért” – tette hozzá.

Jan Lipavsky cseh külügyminiszter hosszan beszélt az orosz–ukrán háborúról és Orbán Viktor magyar miniszterelnök lépéseiről is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!