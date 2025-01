Elszámolta magát Orbán Viktor Trump feltétel nélküli támogatásával? Yaro Patrice Trump első, sokkoló hetéről

Kanada, Panama és Grönland mellett egy negyedik országgal is lehetnek érdekes tervei a régi-új amerikai elnöknek, és veszélyesebb lehet a világ azzal, hogy Trump újra az erőt és az érdeket helyezi a külpolitika középpontjába az értékek helyett.

„A trumpi világban semmi nem elképzelhetetlen. Nagyon új világ jött el, és olyan dolgok történhetnek meg, amikről nem is álmodtunk, hogy megtörténhetnek, akár pár évvel ezelőtt sem, úgyhogy nem zárok ki semmit”

„Rizikós, rövidlátó, buta politika” – jellemezi az Orbán-kormány Amerika-politikáját Yaro Patrice külpolitikai szakértő. Mi lehet ennek a rövid távú haszna és a hosszú távú ára? Hol csaphat le először Donald Trump? Hogyan használja az amerikai elnök a demokráciát a demokrácia lebontására? Mi lesz az első, sorsdöntő összecsapás az amerikai intézményrendszer és az elnök között? Ezek a kérdések is szóba kerültek a Klasszis Podcast legfrissebb adásában.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!