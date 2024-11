Európából is sorra gratulálnak Trumpnak – Zelenszkij igazságos békét szeretne

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

Olaf Scholz német kancellár azt mondta: „Németország és az Egyesült Államok hosszú ideje sikeresen dolgozik együtt azon, hogy erősítse a jólétet és a szabadságot az Atlanti-óceán mindkét oldalán. Ezt a jövőben is folytatjuk” – írta Scholz az X-en.

Trump az előtte álló legfontosabb feladatok között emelte ki az adósságok rendezését, az adók csökkentését, a határok biztosítását és a háborúk megállítását is.

Trump röviden megemlítette az ellene elkövetett júliusi merényletet is, amelyet egy fülét súroló golyóval élt túl egy kampánygyűlésen. Szerinte az életét „okkal mentették meg” – egy gondolat, amely kampányában többször előkerült.

Egyben háláját fejezte ki az amerikai népnek, családjának, az alelnökjelöltjének, és választási győzelmén dolgozó stábjának is.

A politikust a színpadon állva felesége, Melania Trump, gyermekei, valamint vezető politikusai, köztük a kampány legfőbb tanácsadói, Susie Wiles és Chris LaCivita vették körül. „Visszaszereztük a szenátus feletti irányítást. És úgy tűnik, a képviselőházban is vezetést szerzünk” – jósolta kiemelve, hogy olyan politikai győzelem született, amelyet korábban senki sem látott.

A képviselőházban és a Szenátusban is republikánus többség lehet, illetve lesz: előbbiben a republikánusok 205, a demokratapártiak 191 képviselői helyet szereztek eddig (a többséghez 218 hely kell), utóbbiban pedig 52:42 az állás a republikánusok javára (a Szenátusban a szenátorok harmadát választották újra, és 51 hely kell a többséghez.)

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!