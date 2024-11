Nini, Orbán Viktor megint pont azt mondja, amit Putyin hallani szeretne – vajon miért?

Ez azonban nem azt a célt szolgálja, hogy megkönnyítse Putyin számára egy nukleáris csapás elrendelését, hanem azt, hogy hihetőbben tudjon ezzel fenyegetőzni, és ezzel Ukrajna szövetségeseit eltántorítani Ukrajna támogatásától – ahogy ezt a háború kitörése óta is tette.

A cikkben részletesen ki van fejtve, mi is változott a korábbi, 2020-as ilyen dokumentumhoz képest, és az is kiderül belőle, hogy valóban jóval tágabbra szabták az oroszok azon eshetőségek tárházát, amelyekben erősen fontolóra vennék nukleáris fegyverek bevetését.

- összegzi laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár cikke azt, mi is a legfontosabb dolog, amit észben kell tartani az orosz nukleáris doktrína múlt heti átírásával kapcsolatban.

Az orosz nukleáris doktrína átírásáról a magyar miniszterelnök is megszólalt. Tényleg annyira vészjósló fejlemény ez, vagy csak azt szeretnénk, ha ezt hinnénk?

