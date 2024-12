Orbán Viktor bukása nélkül Magyarország nem tér vissza a helyes útra – üzente a lengyel kormánytag

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, Lengyelország szerezhet még kellemetlen perceket a magyar kormánynak, ugyanis a magyar soros elnökség után következő Lengyelország programja közt a jogállamiság kérdése is kiemelt témaként szerepel:

A portálnak Bodnar arról is beszélt, hogy mire számít abban az esetben, ha a 2026-os választásokon Magyar Péter legyőzi Orbán Viktort. Mint mondta, a civil társadalomban a Fidesz 16 éves kormányzása alatt olyan mélyreható károkat okozott, hogy a helyreállításukhoz herkulesi erőfeszítésre lenne szükség.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!