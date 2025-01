Orbán Viktor nem ünnepel együtt Donald Trumppal

A Telex cikke szerint Orbán Viktor nem vesz részt Donald Trump amerikai elnök január 20-i beiktatásán, a portál megkeresésére a miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan elárulta, hogy Orbán Viktor január 20-án a magyar EU-elnökség eredményeit értékelő konferencián tart előadást, Budapesten.

A január 20-án esedékes beiktatási ünnepség emlékezetesnek ígérkezik, többek közt Elon Musk, Jeff Bezos és Mark Zuckerberg techvezérek is jelen lesznek majd, de Barack Obama korábbi elnök is a vendégek közt van. A külföldi vezetők közül Javier Milei argentin elnök biztosan kapott meghívót, de Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is megerősítette, hogy meghívták, és a tervei szerint elmegy az eseményre.

Azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor nem vesz részt a ceremónián, kérdéseinket elküldtük Havasi Bertalannak, a cikket frissítjük, ha érkezik válasz.