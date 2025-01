Orbán Viktor Robert Ficóval ebédel: ezek a témák vannak az „étlapon”

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A megbeszélés legfontosabb témája Magyarország és Szlovákia energiabiztonsága az ukrajnai gáztranzit leállítása után. A tárgyalásokon szóba kerül Ukrajna ügye is; a két vezető korábban már többször egyértelművé tette, hogy nem lehet szó Ukrajna NATO-tagságáról, és az ország uniós csatlakozása is sok veszélyt rejtene magában, különösen az európai mezőgazdaságban. (MTI)

Az energiabiztonságról és Ukrajnáról is tárgyal Orbán Viktor Pozsonyban.

