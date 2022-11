Összeomlott az orosz front, az ukránok Herszonban ünnepelnek

Szokás szerint ellentmondásos hírek érkeznek az ukrán frontról, ahol zajlik az orosz erők szerdán bejelentett visszavonása a Dnyipró bal, azaz déli partjára Herszon városából, illetve a megye eddig orosz megszállás alatt álló területeiről.

Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője ma azt közölte, hogy "veszteségek nélkül" már be is fejeződött az átcsoportosítás.

- mondta a tábornok, aki azt is közölte, az összes orosz katona átkelt a Dnyeper bal partjára, a Herszon megye jobb parti részét elhagyni kívánó civilek pedig segítséget kaptak a távozáshoz, az orosz alakulatok pedig a folyam bal partján elfoglalták a műszakilag előkészített védelmi vonalakat és állásokat.

Az egyéb hírforrások már nem ennyire biztosak abban, hogy a visszavonulás valóban ennyire rendezetten zajlott, és hogy valóban véget is ért.

A legútóbbi hírek szerint az ukrán erők immár valóban bevonultak Herszonba, úgy tűnik tehát valóban megtörténik az orosz invázió kezdetén megszállt, és időközben az orosz jog szerint "örökre" Oroszországhoz csatolt város felszabadítása.

Citizens in Kherson tearing down the last Russian flags and posters. That’s it. Russia is no more in Kherson. #Ukraine #Kherson pic.twitter.com/fFm6qQwKqF

Az is biztosnak tűnik, hogy a visszavonuló orosz erők felrobbantották a folyón átívelő, már korábban erőteljesen megrongálódott Antonovszkij-híd egyik szakaszát, ezzel elvágva az utolsó Herszon térségében még létező átkelési lehetőséget a két part között, mivel a közelben lévő vasúti híd egy része is teljesen megsemmisült.

Ez azt jelenti, hogy immár csak a jó 50 kilométerrel északkeletre található Nova Kahova-i gáton lehet hajók vagy csónakok igénybe vétele nélkül átkelni a Dnyiprón, azok az orosz egységek tehát, amelyek még a jobbparton ragadtak, nagyon nehéz helyzetbe kerülhettek.

Az oroszok állításával szemben a visszavonulás sok helyen fordult a Harkiv térségében már korábban látott fejvesztett menekülésbe, és az oroszok sebesültjeiket és felszerelésüket hátrahagyva igyekeztek átjutni a folyó biztonságosabb oldalára, sok orosz katona egyenruháját civil ruhára váltva menekült, illetve próbált elrejtőzni az ukrán egységek elől.

In Kherson, it is reported that Russian invaders, who were left on the right bank, change into civilian clothes, throw away their uniforms and hide in civilian buildings

Link - https://t.co/szsUM7EUB4 pic.twitter.com/vG7UHIDQtb