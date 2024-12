Putyin barátjának végnapjai jöhetnek — már a kurdok is Damaszkusz felé tartanak

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor Szíriában is kavar? Látogatói voltak a Karmelitában Pátriárkával és államtitkárral beszélgetett a miniszterelnök az aggasztó helyzetről.

Egy iraki biztonsági forrás szerint az SDF szintén előrenyomult a szíriai Al-Bukamal város irányába, amely az iraki határon található, és a következő 24 órán belül el is foglalhatja. Ez a város is az Eufrátesz jobb partján van és kulcsfontosságú volt a szíriai kormányerők iráni kapcsolataihoz a szomszédos Irakon keresztül.

A Szíriai Demokratikus Erők (SDF) péntek délutánra teljes mértékben átvették az irányítást Deir el-Zor felett. Ez megnyitja az utat a várostól nyugatra fekvő olajmezők, valamint Palmira és Damaszkusz felé is.

Az Amerika által támogatott, szíriai kurd harcosok vezette szövetség, a Szíriai Demokratikus Erők (SDF), elfoglalta a kelet-szíriai Deir el-Zor városát – közölte pénteken három szíriai forrás a Reuters hírügynökséggel. Ez egy hét alatt már a harmadik nagyváros, amely kikerült Bassár el-Aszad elnök irányítása alól az északi Aleppó és a központi Hama után, amelyeket az iszlamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) vett be.

