Rácz András Orbán Viktor békemissziójáról: „Vége van, kicsi!”

Rácz András Oroszország-szakértő Facebook-posztban vonta meg Orbán Viktor a soros magyar uniós elnökség ideje alatt végrehajtott „békemissziójának” mérlegét.

„Nos, jól látható, hogy a békemisszió semmit, tényleg semmit nem ért el az EU-elnökség időtartama alatt”

- írja Rácz, aki jó pár önellentmondásra is felhívja a figyelmet az írásban, például arra, hogy Orbán Viktor a különböző nyilatkozatok és információk szerint egész mást mondott Zelenszkijnek mint mondjuk Putyinnak vagy a pápának arról, hogy milyen rendezést is próbál tető alá hozni. Ez pedig Rácz szerint azt is mutatja, hogy nem is volt valójában semmilyen terve Orbánnak, illetve a magyar külügynek.

"A 'békemisszió' mögött nem volt rendesen, részletesen kidolgozott terv.

Ez aztán rányomta a bélyegét a megvalósításra is, nyilván. Nem kell profi diplomatának lenni annak belátáshoz, ha éppen közvetíteni akarsz az orosz-ukrán háborúban, akkor az ilyesmit illik megbeszélni az érintett másik féllel, tehát az ukránokkal is... vagy, ha a hátuk mögött egyezkedsz róluk, akkor nem érdemes meglepődni azon, hogy el fogják utasítani az ötletedet."

Ráadásul Rácz szerint a moszkvai látogatás tervét nemhogy a szövetségeseink, de még a magyar külügyi felsővezetők előtt is az utolsó pillanatokig titkolta a magyar kormány.

„Hogy ezt miért és miért így csinálták, az egyelőre legyen az ő dolguk. A NER végével ezek a részletek majd úgyis kiderülnek a levéltárakból, addig pedig fölösleges találgatni”

- fogalmaz a szakértő.

Összességében azt a kérdést lehet feltenni, hogy mi értelme volt ennek az egésznek? És melyik a jobb: ha ezt komolyan gondolta Orbán Viktor, vagy ha csak színház volt az egész?

"Én pedig őszintén nem értem, hogy ez az egész mire volt jó, mi lehetett a valódi terv. Azt remélhetőleg még a Karmelitában sem gondolták, hogy kidolgozott terv nélkül, minden egyes alkalommal mást és mást mondva, az EU-s és NATO-s szövetségeket irritálva bármit el lehet érni.

Őszintén, tényleg őszintén remélem, hogy a Karmelitában senki sem gondolta úgy, hogy így bármiféle rendezést el lehet érni... ha ugyanis mégis, az azt jelentené, hogy NAGYON komoly, strukturális baj van a magyar vezetés valóságérzékelésével."

Felmerülhet a lehetőség, hogy az egész csak belpolitikai célokat szolgált, az mindenesetre tény, hogy Oroszország érdekeit jól szolgálta a „békemissziós cirkusz”.

A mérleg mindenesetre elszomorító Rácz szerint:

A 'békemissziónak' (ami persze nem is volt misszió, mert senki sem hatalmazta fel Magyarországot semmire) mindenesetre vége, mert vége az EU-elnökségnek is, amire – megintcsak felhatalmazás nélkül – épült.

Klasszikust idézve: 'Vége van, kicsi'.

Jobb lett volna, ha meg sem történik az egész. Ebből így Magyarországnak csak költsége és presztízsvesztesége keletkezett, semmi más."