Szent-Iványi István: reményt keltő, mégis nyugtalanító, ami Romániában történt

Hét párt jut a román parlamentbe, ebből három szélsőjobboldali – de az RMDSZ is jól teljesített. Itt vannak a szinte végleges eredmények.

Kapcsolódó cikk Ebből mi sül ki? A szélsőjobb és az RMDSZ is örülhet a román választási eredményeknek Hét párt jut a román parlamentbe, ebből három szélsőjobboldali – de az RMDSZ is jól teljesített. Itt vannak a szinte végleges eredmények.

Az eredmények kapcsán azt is fontosnak látja kiemelni Szent-Iványi, hogy ezek alapján van remény arra, hogy az elnökválasztás második fordulóját nem a „ Putyin-barát, populista” Georgescu, hanem a liberális-konzervatív Elena Lasconi (USR) nyeri.

Szent-Iványi szerint nehéz koalíciós tárgyalások jönnek, legalább hárompárti koalíciónak kell alakulnia, és az RMDSZ-nek is van esélye koalíciós partnerként bekerülnie a kormányba.

„Az azonban nyugtalanító, hogy a választásokon második helyre befutó szélsőjobboldali párt, az AUR 18,2 százalékot ért el, pont 10 százalékkal többet, mint a legutóbbi választásokon. Ha ehhez még hozzávesszük a két ultranacionalista párt, az S.O.S. Románia és az elnökválasztás első fordulóját követően Călin Georgescu mögé beálló POT is – 7,65, illetve 6,30 százalékát, akkor aligha lehetünk nyugodtak. A szélsőjobboldal három pártja összességében 32 százalékot ért el, ami a jövőre vonatkozó erős figyelmeztetés.”

- írja Facebook-oldalán Szent-Iványi István a romániai választások eredményéről. Azonban vannak rossz hírek is:

„Ez alkalommal nem tévedtek az előrejelzések a romániai országgyűlési választásokon A választásokat az eddig is kormányon lévő PSD (szociáldemokrata) párt nyerte 22,5 százalékos eredménnyel. Koalíciós partnere, a PNL (neve szerint Nemzeti Liberális Párt, de az EPP tagpártja) 14,3 százalékot, a liberális konzervatív USR 12,2 százalékot kapott. A magyar RMDSZ 6,5 százaléka a várakozásokat is felülmúlta és talán ez a legjobb hír a romániai választásokról”

Gyorsértékelés a külpolitikai szakértőtől: a hidegzuhany után jó hírek, de van miért aggódni is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!