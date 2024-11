Végre Szijjártó Péter is elmagyarázta, hogy mi következik Trump győzelméből

A héten az Egyesült Államok elnökválasztásának végkimenetele egy teljesen új politikai realitást, egy új politikai valóságot, egy új politikai környezetet hozott létre – mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Szijjártó Péter rámutatott, hogy innentől kezdve az amerikai adminisztráció, az amerikai kormány, az amerikai elnök az eddigi háborúpárti állásponthoz képest egy homlokegyenest ellentétes, békepárti megközelítést fog képviselni, ami pedig megkérdőjelezi és a változás kényszere elé állítja azt a teljes kudarcot vallott európai stratégiát, amely a fegyverek szállítására, a fegyverek Oroszország területén történő bevetésére, újabb szankciós csomagok elfogadására irányult.

Megjegyezte: az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójának nyitóülésén is hallhattak olyan felszólalásokat, amelyek „egészen üdítő frissességgel vázolták, hogy mit kellene Európának tennie ebben az új valóságban”, ugyanakkor voltak olyan felszólalások is, amelyek az elmúlt majdnem három év „unalomig ismételt, sikertelen kliséit ismételgették”. A tárcavezető jelezte, hogy „az üde színfoltokat jelentő felszólalásokat” mind-mind nem európai uniós tagországok vezetői tették, míg az uniós tagországok vezetőinek egy jó része még mindig „beleragadt abba a valóságba, ami már jóval a hátunk mögött van”. Úgy vélte, ez veszélyes, de reményei szerint a következő időszak politikai vitái Európában lehetőséget biztosítanak arra, hogy a kontinens is felismerje majd a saját helyét, a saját szükségleteit, a saját stratégiájának változására vonatkozó szükségletet. Szijjártó Péter szerint Donald Trump győzelme nemcsak a globális politikában jelent új realitást, hanem Magyarország életében is.

Szijjártó Péter szerint közel a béke.

Fotó: MTI/Kovács Attila

A republikánus elnökjelölt győzelme azt jelenti, jó sansz van arra, hogy „a jövő év már vissza tudja hozni a békét Európának”, és nyilvánvalóan a békében egészen más gazdasági lehetőségek nyílnak ki, mint egy háborús időszakban – vélekedett. Hozzátette: a háborús időszak korlátozza a gazdasági lehetőségeket, mert védekezésre és fegyverekre kell költeni, a rossz közeg pedig visszaveti a gazdasági növekedést, energiaár-emelkedést és inflációt eredményez, míg „a békeidőszak kinyitja a gazdasági növekedés lehetőségét”. A miniszter elmondta: most egy olyan költségvetést fognak előterjeszteni, amely már erre a békeidőre reflektál, amelyben már nem kell újabb és újabb forrásokat a háborús környezet kihívásaira fordítani, hanem azokat fordíthatják az emberek mindennapi életét jobbá tevő intézkedésekre, mint a családi adókedvezmény megduplázása, a kis- és közepes vállalkozások soha nem látott mértékű támogatása, a 13. havi nyugdíj megvédése, vagy a fizetések vásárlóértékének növelése.

Szijjártó Péter a globális kereskedelmi háborút firtató kérdésre azt válaszolta: voltak ilyen típusú konfliktusok korábban is, amikor Donald Trumpnak hívták az Egyesült Államok elnökét, tehát ezek nem új típusú fejlemények, a világgazdaság két legnagyobb szereplője, az Egyesült Államok és Kína között. Úgy vélte, addig jó, amíg ez a verseny az egész globális gazdaság szempontjából inspiráló jellegű, és nem alakul át olyan kereskedelmi háborúvá, ami aztán gazdasági hidegháborúhoz vagy blokkosodáshoz vezet. A tárcavezető bizakodásának adott hangot, mert – mint mondta – elnökként Donald Trump a legnehezebb kérdéseket is tárgyalásokkal próbálta megoldani, mint ahogy akkoriban biztató kereskedelmi tárgyalások zajlottak az Egyesült Államok és a Kínai Népköztársaság kormánya között. Szerinte mindkét félnek az az érdeke, hogy egymással is a legjobb megállapodást kössék meg, és amennyiben ez a szempont kerekedik felül, akkor kifejezetten biztatóan látja a világgazdaság és a világkereskedelem jövőjét.

(MTI)