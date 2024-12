Szijjártó Péter is megszólalt a szíriai helyzetről

„Egyetértettünk abban is, hogy különös figyelmet kell szentelni a vallási közösségek és kisebbségek jogainak maradéktalan tiszteletben tartására és ezen közösségek biztonságára” – folytatta.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter izraeli hivatali partnerével, Gideon Szaárral egyeztetett hétfőn a szíriai helyzetről, és leszögezte, hogy mindkét ország a közel-keleti térség békéjében érdekelt. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az izraeli kollégájával folytatott megbeszélése után arról számolt be a Facebookon, hogy Magyarország és Izrael is a közel-keleti térség békéjében, nyugalmában és stabilitásában érdekelt.

