Újabb pofon Netanjahunak – egészen megdöbbentő dologgal vádolják az izraeli hadsereget

Erről egy, a Gázai övezetben szolgálatot teljesített amerikai sebész és kollégái számoltak be a New York Timesban megjelent cikkben, adta hírül laptársunk, a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár. A cikkben 65, a Gázai övezetben szolgálatot teljesített amerikai egészségügyi dolgozó beszélt a tapasztalatairól.

Közülük 44 számolt be arról, hogy számos esetben látott olyan kisgyerekeket a gázai kórházakban, akiket fejbe vagy mellbe lőttek. Ugyanerről beszéltek korábban orvosok a The Guardiannak is. Egy részük nyíltan vagy burkoltan arra utalt, hogy a gyerekeket – akik sok esetben 10 évesek sem voltak – izraeli orvlövészek lőtték le. Az izraeli hadsereg most nem közölte, hogy indított-e bármilyen belső vizsgálatot, korábban pedig visszautasította a vádat.

Az amerikai orvosok arról is beszéltek, hogy komoly alultápláltság jeleit látták a betegeken. Úgy ítélték meg, hogy az átélt borzalmak miatt szinte általános a lelki rendellenesség a gázai kisgyerekek körében, akik közül többen öngyilkossági hajlamot mutattak vagy azt mondták, hogy szeretnének meghalni.

