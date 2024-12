Újabb szankciós csomaggal búcsúzik az évtől az EU

Kapcsolódó cikk Magyarország is rábólintott az újabb orosz szankciós csomagra Ez már a 15. ilyen csomag.

A testület emellett arról is tájékoztatott, hogy 32 jogi személyt vett fel azon vállalatok listájára, amelyek közvetlen segítséget nyújtanak Oroszország hadi és ipari szektorának az Ukrajna elleni háborúhoz. Hozzátették, hogy ezen cégek között néhány EU-n kívüli országokban – Indiában, Kínában, Iránban, Szerbiában és az Egyesült Arab Emírségekben – van bejegyezve.

A most elfogadott szankciókkal együtt az büntetőintézkedéssel sújtott hajók száma 79-re emelkedett – tették hozzá a közleményben.

Az Európai Unió Tanácsa hétfőn jóváhagyta az Oroszország elleni 15., összesen 84 jogi és természetes személyt érintő szankciós csomagját. A szankciós listán kínai vállalatok és észak-koreai tisztségviselők is szerepelnek.

